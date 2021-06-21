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Пончики на кефире за 15 минут. Рецепт-выручалочка для домовитой хозяюшки

Пончики на кефире за 15 минут понравится каждой хозяйке. Готовьте пончики по этому замечательному рецепту и радуйте своих домочадцев.

Пончики на кефире за 15 минут: ингредиенты

Пончики на кефире за 15 минут. Рецепт-выручалочка для домовитой хозяюшки 2

  1. Сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  2. Кефир — 200 мл. (двести миллилитров)
  3. Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  4. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  5. Мука — 400-450 гр. (четыреста — четыреста пятьдесят грамм)
  6. Масло растительное
  7. Ванилин — одна щепотка
  8. Разрыхлитель — 1  ч. л (одна чайная ложка)

Рецепт приготовления:

  • Размягчённое сливочное масло смешайте с яйцом и сахаром до однородного состояния, добавьте кефир и снова перемешайте.
  • Всыпьте смешанную с ванилином и разрыхлителем муку, замесите тесто. Как только тесто перестало липнуть к рукам, значит муки достаточно.
  • Стол присыпьте мукой, сковороду сразу поставьте нагреваться. Раскатайте тесто толщиной примерно 1 см. Сделайте пончики при помощи двух стаканов разного размера.
  • Выкладывайте пончики в горячее масло и обжарьте с двух сторон до румяного цвета.
  • Готовые пончики положите на бумажные салфетки, остудите и можете подавать к столу.

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Пончики на кефире за 15 минут

Готовьте на здоровье!

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