Пончики на кефире за 15 минут. Рецепт-выручалочка для домовитой хозяюшки

Пончики на кефире за 15 минут понравится каждой хозяйке. Готовьте пончики по этому замечательному рецепту и радуйте своих домочадцев.
Пончики на кефире за 15 минут: ингредиенты
- Сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Кефир — 200 мл. (двести миллилитров)
- Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Мука — 400-450 гр. (четыреста — четыреста пятьдесят грамм)
- Масло растительное
- Ванилин — одна щепотка
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Рецепт приготовления:
- Размягчённое сливочное масло смешайте с яйцом и сахаром до однородного состояния, добавьте кефир и снова перемешайте.
- Всыпьте смешанную с ванилином и разрыхлителем муку, замесите тесто. Как только тесто перестало липнуть к рукам, значит муки достаточно.
- Стол присыпьте мукой, сковороду сразу поставьте нагреваться. Раскатайте тесто толщиной примерно 1 см. Сделайте пончики при помощи двух стаканов разного размера.
- Выкладывайте пончики в горячее масло и обжарьте с двух сторон до румяного цвета.
- Готовые пончики положите на бумажные салфетки, остудите и можете подавать к столу.
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Готовьте на здоровье!
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