Потрясающий рецепт самого правильного холодца

Дабы не потерпеть фиаско и наколдовать приличный холодец к празднику, нужно узнать пару хитростей.
- семьсот граммов говядины;
- и ещё полтора – свинины;
- обязательный ингредиент – три свиных ножки;
- лук – одна штука;
- морковь – ещё одна штука;
- два корня сельдерея;
- пара зубчиков чеснока;
- пять литров воды.
Хорошо промытое мясо нужно замочить в воде на несколько часов.
Кожа вымоченных свиных ножек хорошенько очищается от грязи.
Варка мяса потребует особого внимания, и после того, как вода закипит, нужно будет снимать пенку в течение пяти-десяти минут. Далее, выливаем воду, заливаем новую так, чтобы она слегка скрывала мясо. Эта хитрость – залог прозрачного бульона в будущем.
После всё традиционно – на медленном огне холодец варится под приоткрытой крышкой долгих пять часов. Не забываем о пенке.
Через три часа варки бульон нужно дополнить специями – перцем и солью. Если пробуете его на вкус, имейте ввиду, что в холодном виде соль ощущается хуже.
Спустя ещё час добавляются нерезаные лук, морковка, лаврушка и давленый в прессе чеснок.
Готовое мясо вынимается из бульона и «разбирается». В холодец идёт только бескостная мякоть, которая раскладывается по лукошкам и пиалам, а после заливается бульоном.
Кстати, чтобы готовое застывшее блюдо получилось красивее, можно добавить в него кружочки моркови.
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