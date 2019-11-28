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Потрясающий рецепт самого правильного холодца

Потрясающий рецепт самого правильного холодца

Дабы не потерпеть фиаско и наколдовать приличный холодец к празднику, нужно узнать пару хитростей.

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  • семьсот граммов говядины;
  • и ещё полтора – свинины;
  • обязательный ингредиент – три свиных ножки;
  • лук – одна штука;
  • морковь – ещё одна штука;
  • два корня сельдерея;
  • пара зубчиков чеснока;
  • пять литров воды.

Хорошо промытое мясо нужно замочить в воде на несколько часов.

Кожа вымоченных свиных ножек хорошенько очищается от грязи.

Варка мяса потребует особого внимания, и после того, как вода закипит, нужно будет снимать пенку в течение пяти-десяти минут. Далее, выливаем воду, заливаем новую так, чтобы она слегка скрывала мясо. Эта хитрость – залог прозрачного бульона в будущем.

После всё традиционно – на медленном огне холодец варится под приоткрытой крышкой долгих пять часов. Не забываем о пенке.

Через три часа варки бульон нужно дополнить специями – перцем и солью. Если пробуете его на вкус, имейте ввиду, что в холодном виде соль ощущается хуже.

Спустя ещё час добавляются нерезаные лук, морковка, лаврушка и давленый в прессе чеснок.

Готовое мясо вынимается из бульона и «разбирается». В холодец идёт только бескостная мякоть, которая раскладывается по лукошкам и пиалам, а после заливается бульоном.

Кстати, чтобы готовое застывшее блюдо получилось красивее, можно добавить в него кружочки моркови.

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