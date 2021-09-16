Йогуртовый пирог: 3 ингредиента без добавления сахара и муки

Нежное и ароматное суфле – это чудесный десерт, который любят все без исключения. Готовится лакомство быстро и просто можно использовать в качестве основы сливки или йогурты с разными добавками.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- йогурт по вкусу, 400 г;
- яйца, 4 шт;
- крахмал кукурузный, 1 стакан с четвертью.
Процесс приготовления
Йогурт смешиваем с яйцами и хорошо перемешиваем при помощи венчика до однородности.
Всыпаем просеянный крахмал и вымешиваем массу так, чтобы крахмал не собирался в комки.
Стеклянную форму смачиваем водой и накрываем пергаментом.
Совет: если у вас круглая форма, чтобы бумага хорошо приняла форму, сначала скомкайте ее и потом накрывайте форму.
Выливаем массу и отправляем в духовку.
Запекаем при 180 градусах от 30 до 50 минут, смотрите по своей духовке.
Остужаем в форме и отправляем в холодильник на 2 часа.
Убираем бумагу и выкладываем десерт на блюдо.
По желанию, можно еще полить любым ягодным соусом или шоколадом.
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