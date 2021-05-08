Вместо пирожков: вся семья подсела на эти вкусняшки! Лодочки с сыром, чесноком и зеленью

Быстрое и постое блюдо на завтрак и в качестве перекуса. Такие лепешки в виде лодочек с начинкой – это очень вкусно и сытно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко теплое, 200 мл;
- дрожжи сухие, 1 ч.л;
- сахар 1 ст.л;
- соль, 1 ч.л;
- масло растительное, 3 ст.л;
- мука, около 330 г.
Для приготовления начинки необходимо:
- сыр, 150 г;
- зелень любая;
- чеснок, 3 зубчика.
Процесс приготовления
В теплом молоке растворяем соль и сахар, дрожжи, оставляем на 10 – 15 минут.
Вливаем растительное масло, перемешиваем.
Всыпаем просеянную муку, вымешиваем мягкое и эластичное тесто.
Накрываем и оставляем в теплом месте на 1 час.
Сыр трем на мелкой терке. Смешиваем с измельченными чесноком и зеленью, солим и перчим.
Тесто делим на порционные кусочки, скатываем колобки, накрываем и оставляем на 15 минут.
Формируем лодочки и выкладываем их на застеленный пергаментом противень.
В середине каждой лодочки делаем надрез острым ножом и разминаем пальцами тесто, чтобы получилась выемка.
Смазываем сметаной или майонезом, выкладываем начинку
Запекаем при 180 градусах около 15 минут до румяности.
Подаем в горячем или в холодном виде – они одинаково вкусные.
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