Вместо пирожков: вся семья подсела на эти вкусняшки! Лодочки с сыром, чесноком и зеленью

Быстрое и постое блюдо на завтрак и в качестве перекуса. Такие лепешки в виде лодочек с начинкой – это очень вкусно и сытно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко теплое, 200 мл;

дрожжи сухие, 1 ч.л;

сахар 1 ст.л;

соль, 1 ч.л;

масло растительное, 3 ст.л;

мука, около 330 г.

Для приготовления начинки необходимо:

сыр, 150 г;

зелень любая;

чеснок, 3 зубчика.

Процесс приготовления

В теплом молоке растворяем соль и сахар, дрожжи, оставляем на 10 – 15 минут.

Вливаем растительное масло, перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку, вымешиваем мягкое и эластичное тесто.

Накрываем и оставляем в теплом месте на 1 час.

Сыр трем на мелкой терке. Смешиваем с измельченными чесноком и зеленью, солим и перчим.

Тесто делим на порционные кусочки, скатываем колобки, накрываем и оставляем на 15 минут.

Формируем лодочки и выкладываем их на застеленный пергаментом противень.

В середине каждой лодочки делаем надрез острым ножом и разминаем пальцами тесто, чтобы получилась выемка.

Смазываем сметаной или майонезом, выкладываем начинку

Запекаем при 180 градусах около 15 минут до румяности.

Подаем в горячем или в холодном виде – они одинаково вкусные.