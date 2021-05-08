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Вместо пирожков: вся семья подсела на эти вкусняшки! Лодочки с сыром, чесноком и зеленью

Быстрое и постое блюдо на завтрак и в качестве перекуса. Такие лепешки в виде лодочек с начинкой – это очень вкусно и сытно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • молоко теплое, 200 мл;
  • дрожжи сухие, 1 ч.л;
  • сахар 1 ст.л;
  • соль, 1 ч.л;
  • масло растительное, 3 ст.л;
  • мука, около 330 г.

Для приготовления начинки необходимо:

  • сыр, 150 г;
  • зелень любая;
  • чеснок, 3 зубчика.

Процесс приготовления

В теплом молоке растворяем соль и сахар, дрожжи, оставляем на 10 – 15 минут.

Вливаем растительное масло, перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку, вымешиваем мягкое и эластичное тесто.

Накрываем и оставляем в теплом месте на 1 час.

Сыр трем на мелкой терке. Смешиваем с измельченными чесноком и зеленью, солим и перчим.

Тесто делим на порционные кусочки, скатываем колобки, накрываем и оставляем на 15 минут.

Вместо пирожков: вся семья подсела на эти вкусняшки! Лодочки с сыром, чесноком и зеленью

Формируем лодочки и выкладываем их на застеленный пергаментом противень.

В середине каждой лодочки делаем надрез острым ножом и разминаем пальцами тесто, чтобы получилась выемка.

Вместо пирожков: вся семья подсела на эти вкусняшки! Лодочки с сыром, чесноком и зеленью

Смазываем сметаной или майонезом, выкладываем начинку

Вместо пирожков: вся семья подсела на эти вкусняшки! Лодочки с сыром, чесноком и зеленью

Запекаем при 180 градусах около 15 минут до румяности.

Подаем в горячем или в холодном виде – они одинаково вкусные.

Вместо пирожков: вся семья подсела на эти вкусняшки! Лодочки с сыром, чесноком и зеленью

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