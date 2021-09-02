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Эскалоп. Вкусное блюдо из отбивного мяса

Эскалоп — одно из самых интересных блюд из свинины, которое понравится всем гурманам.

Эскалоп: ингредиенты

Эскалоп

  1. Сливочное масло – 40 г. (сорок грамм)
  2. Свинина – 750 г. (семьсот пятьдесят грамм)
  3. Чёрный перец – по вкусу
  4. Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Мясо сформируйте в виде медальонов толщиной примерно полтора сантиметра.
  • Отбивайте специальным кухонным молотком с обеих сторон.
  • Приперчите и присалите каждый кусок.
  • Поставьте сковороду разогреваться, затем на ней растопите кусочек масла.
  • Положите кусочки мяса и с обеих сторон жарьте по 4,5 минуты, переверните мясо строго 1 раз.
  • Мясо лучше подавайте с картофельным пюре или с овощным салатом.

Эскалоп — очень интересное и безумно красивое блюдо.

Эскалоп. Вкусное блюдо из отбивного мяса 4

Приятного аппетита!

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