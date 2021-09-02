Эскалоп. Вкусное блюдо из отбивного мяса

Эскалоп — одно из самых интересных блюд из свинины, которое понравится всем гурманам.
Эскалоп: ингредиенты
- Сливочное масло – 40 г. (сорок грамм)
- Свинина – 750 г. (семьсот пятьдесят грамм)
- Чёрный перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Мясо сформируйте в виде медальонов толщиной примерно полтора сантиметра.
- Отбивайте специальным кухонным молотком с обеих сторон.
- Приперчите и присалите каждый кусок.
- Поставьте сковороду разогреваться, затем на ней растопите кусочек масла.
- Положите кусочки мяса и с обеих сторон жарьте по 4,5 минуты, переверните мясо строго 1 раз.
- Мясо лучше подавайте с картофельным пюре или с овощным салатом.
Эскалоп — очень интересное и безумно красивое блюдо.
Приятного аппетита!
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