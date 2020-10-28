Скатерть-Самобранка

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Знакомая подсказала, как делать заготовку для борща на зиму. Никогда повторять подобное больше не стану

Не всегда советы наших родных и знакомых, на проверку оказываются хорошими.

В этом году урожай свеклы у меня не задался и она выросла слишком мелкой. Что с такой делать, ума не приложу. Но одна знакомая посоветовала мне сделать заправку для борща, которую я уже давно не делала.

Знакомая подсказала, как делать заготовку для борща на зиму. Никогда повторять подобное больше не стану

Приступила я к работе. Отварила свеклу, натерла ее на крупной терке. Брала всего 500 г и столько же взяла лука, порезала его и обжарила на сковороде.

Моркови взяла 500 г и натерла, обжарила на другой сковороде.

Помидора, около 80 г измельчила блендером в пюре и варила на небольшом огне около 20 минут, перемешивая.

Всыпала в томатную массу 2 ложи соли, потом добавила морковь и лук и варила еще около 20 минут.

Добавляю свеклу и уксус обычный (9%) 25  мл. Варю еще 20 минут.

Разложила все по банкам и еще стерилизовала 20 минут.

И теперь у меня вопрос о том, зачем я потратила день на то, чтобы сделать 5 небольших баночек заправки для борща, которой хватит всего на 5 порций этого блюда?

Знакомая подсказала, как делать заготовку для борща на зиму. Никогда повторять подобное больше не стану

Или нужно найти более простой рецепт или просто стоит замораживать овощи для борща и не терять целый день на кухне.

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