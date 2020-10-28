Знакомая подсказала, как делать заготовку для борща на зиму. Никогда повторять подобное больше не стану

Не всегда советы наших родных и знакомых, на проверку оказываются хорошими.

В этом году урожай свеклы у меня не задался и она выросла слишком мелкой. Что с такой делать, ума не приложу. Но одна знакомая посоветовала мне сделать заправку для борща, которую я уже давно не делала.

Приступила я к работе. Отварила свеклу, натерла ее на крупной терке. Брала всего 500 г и столько же взяла лука, порезала его и обжарила на сковороде.

Моркови взяла 500 г и натерла, обжарила на другой сковороде.

Помидора, около 80 г измельчила блендером в пюре и варила на небольшом огне около 20 минут, перемешивая.

Всыпала в томатную массу 2 ложи соли, потом добавила морковь и лук и варила еще около 20 минут.

Добавляю свеклу и уксус обычный (9%) 25 мл. Варю еще 20 минут.

Разложила все по банкам и еще стерилизовала 20 минут.

И теперь у меня вопрос о том, зачем я потратила день на то, чтобы сделать 5 небольших баночек заправки для борща, которой хватит всего на 5 порций этого блюда?

Или нужно найти более простой рецепт или просто стоит замораживать овощи для борща и не терять целый день на кухне.