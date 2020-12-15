Ананасы с сыром в духовке: сладость ананаса и пикантность сыра подчеркнут вкус курицы

Ананасы с сыром в духовке. Пикантный вкус сыра и сладкий вкус ананаса подчеркнут вкус курицы. Вообще курица отлично сочетается с ананасами.
Ананасы с сыром в духовке: ингредиенты
- 600 (шестьсот) гр – куриного филе
- 400 (четыреста) гр – ананасов
- 1 (одна) шт – лука
- 90 (девяносто) гр – твердого сыра
- 40 (сорок) гр – сливочного масла
- Пол шт – моркови
- Соль и перец по вкусу
- Пол ч. ложки – карри
- 4 (четыре) ст. ложки – воды
Ананасы с сыром в духовке: рецепт
- Лук нарежьте на четвертинки
- Морковь нарежьте брусочками
- Филе нарежьте средними кусочками
- В отдельных посудах мясо и овощи смешайте и присыпьте мукой
- В холодную сковороду положите сливочное масло и растопите его, добавив буквально пару капель растительного. Обжарьте лук с морковью, вытащите и переложите в посуду. Там же обжарьте мясо. Посолите его и добавьте специй
- После чего к мясу добавьте обжаренные овощи, немного воды и потушите пару минут. Жидкости быть не должно
- Теперь подготовим ананас. Разрежьте его пополам. Зеленую часть тоже. Твердую сердцевину нужно вырезать
- Вырежьте мякоть, лодочку не повредите. Ананас нарежьте такими же кусочками как и мясо. Сок ананаса оставьте, он нам понадобится
- Ананас смешайте с курицей и овощами. Начините лодочку ананаса небольшой горочкой. Сверху положите тертый сыр. Корпус ананаса заверните фольгой. Начинку не заворачивайте. И отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса. Режим верх – низ
- Блюдо подавать обязательно горячим! При подаче украсьте зеленью
Ананасы с сыром в духовке готовы: Видео
Фантастический вкус блюда! На здоровье.
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