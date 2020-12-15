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Ананасы с сыром в духовке: сладость ананаса и пикантность сыра подчеркнут вкус курицы

Ананасы с сыром в духовке. Пикантный вкус сыра и сладкий вкус ананаса подчеркнут вкус курицы. Вообще курица отлично сочетается с ананасами.

Ананасы с сыром в духовке: ингредиенты

Ананасы с сыром в духовке

  1. 600 (шестьсот) гр – куриного филе
  2. 400 (четыреста) гр – ананасов
  3. 1 (одна) шт – лука
  4. 90 (девяносто) гр – твердого сыра
  5. 40 (сорок) гр – сливочного масла
  6. Пол шт – моркови
  7. Соль и перец по вкусу
  8. Пол ч. ложки – карри
  9. 4 (четыре) ст. ложки – воды

Ананасы с сыром в духовке: рецепт

Ананасы с сыром в духовке

  • Лук нарежьте на четвертинки
  • Морковь нарежьте брусочками
  • Филе нарежьте средними кусочками
  • В отдельных посудах мясо и овощи смешайте и присыпьте мукой
  • В холодную сковороду положите сливочное масло и растопите его, добавив буквально пару капель растительного. Обжарьте лук с морковью, вытащите и переложите в посуду. Там же обжарьте мясо. Посолите его и добавьте специй
  • После чего к мясу добавьте обжаренные овощи, немного воды и потушите пару минут. Жидкости быть не должно
  • Теперь подготовим ананас. Разрежьте его пополам. Зеленую часть тоже. Твердую сердцевину нужно вырезать
  • Вырежьте мякоть, лодочку не повредите. Ананас нарежьте такими же кусочками как и мясо. Сок ананаса оставьте, он нам понадобится
  • Ананас смешайте с курицей и овощами. Начините лодочку ананаса небольшой горочкой.
    Сверху положите тертый сыр. Корпус ананаса заверните фольгой. Начинку не заворачивайте. И отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса. Режим верх – низ
  • Блюдо подавать обязательно горячим! При подаче украсьте зеленью

Ананасы с сыром в духовке готовы: Видео


Фантастический вкус блюда! На здоровье.

Ананасы с сыром в духовке

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