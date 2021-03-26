Финский салат Росоли. Этот салат станет достойной заменой пресловутой Шубе

Финский салат Росоли — невероятно вкусный и красивый. У него яркий и свежий вкус, этот салатик разнообразит ваше меню. Отличный вариант и для подачи на праздничный стол.

Финский салат Росоли: ингредиенты

250 (двести пятьдесят) гр — вареной свеклы 250 (двести пятьдесят) гр — селедки 150 (сто пятьдесят) гр — вареной моркови 300 (триста) гр — вареного картофеля 80 (восемьдесят) гр — красного лука 4 (четыре) шт — яиц 150 (сто пятьдесят) гр — соленых огурцов 200 (двести) гр — зеленых яблок 90 (девяносто) гр — майонеза соль по вкусу перец по вкусу

Рецепт приготовления: