Финский салат Росоли. Этот салат станет достойной заменой пресловутой Шубе

Финский салат Росоли — невероятно вкусный и красивый. У него яркий и свежий вкус, этот салатик разнообразит ваше меню. Отличный вариант и для подачи на праздничный стол.
Финский салат Росоли: ингредиенты
- 250 (двести пятьдесят) гр — вареной свеклы
- 250 (двести пятьдесят) гр — селедки
- 150 (сто пятьдесят) гр — вареной моркови
- 300 (триста) гр — вареного картофеля
- 80 (восемьдесят) гр — красного лука
- 4 (четыре) шт — яиц
- 150 (сто пятьдесят) гр — соленых огурцов
- 200 (двести) гр — зеленых яблок
- 90 (девяносто) гр — майонеза
- соль по вкусу
- перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Яблоки должны быть кислыми
- Отварите картофель, свеклу, яйца и морковь. Не переварите овощи
- Соленую селедку очистите от возможных плавников и костей. Далее разрежьте ее на длинные полосы, из которых потом сделай мелкие кубики
- Картофель, морковь и свеклу нужно нарезать на достаточно маленькие кубики. Так же нарежьте соленые огурцы и свежий красный лук
- Очистите яблоко от серединки с косточками. Если кожица слишком твердая, можешь очистить ее. Затем нарежьте яблоко мельче, чем все остальные ингредиенты
- Смешайте в одной посуде все нарезанные продукты. Добавьте туда майонез. Далее посолите и поперчите, но учитывайте то, что сельдь уже соленая
- Других приправ добавлять не стоит, вкус и так будет разнообразным. После этого перемешайте салат. Финский салат Росоли можно украсить зеленью перед подачей! На здоровье.
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