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Финский салат Росоли. Этот салат станет достойной заменой пресловутой Шубе

Финский салат Росоли — невероятно вкусный и красивый. У него яркий и свежий вкус, этот салатик разнообразит ваше меню. Отличный вариант и для подачи на праздничный стол.

Финский салат Росоли

Финский салат Росоли: ингредиенты

  1. 250 (двести пятьдесят) гр — вареной свеклы
  2. 250 (двести пятьдесят) гр — селедки
  3. 150 (сто пятьдесят) гр — вареной моркови
  4. 300 (триста) гр — вареного картофеля
  5. 80 (восемьдесят) гр — красного лука
  6. 4 (четыре) шт — яиц
  7. 150 (сто пятьдесят) гр — соленых огурцов
  8. 200 (двести) гр — зеленых яблок
  9. 90 (девяносто) гр — майонеза
  10. соль по вкусу
  11. перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Яблоки должны быть кислыми
  • Отварите картофель, свеклу, яйца и морковь. Не переварите овощи
  • Соленую селедку  очистите от возможных плавников и костей. Далее разрежьте ее на длинные полосы, из которых потом сделай мелкие кубики
  • Картофель, морковь и свеклу нужно нарезать на достаточно маленькие кубики. Так же нарежьте соленые огурцы и свежий красный лук
  • Очистите яблоко от серединки с косточками. Если кожица слишком твердая, можешь очистить ее. Затем нарежьте яблоко мельче, чем все остальные ингредиенты
  • Смешайте в одной посуде все нарезанные продукты. Добавьте туда  майонез. Далее посолите и поперчите, но учитывайте то, что сельдь уже соленая
  • Других приправ добавлять не стоит, вкус и так будет разнообразным. После этого перемешайте салат. Финский салат Росоли можно украсить зеленью перед подачей!
    На здоровье.
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