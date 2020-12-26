Когда у меня есть сметана, я готовлю нежный сливочный пирог. Вкуснее любого торта

Нежные и воздушные десерты из сметаны всегда пользуются особой любовью у любителей оригинальных десертов. Предлагаю вам рецепт десерта из сметаны, который очень любят мои дети и вся семья, мы его всегда готовим на праздники.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 200 г;

яйца, 3 шт;

разрыхлитель, 1 ч.л;

масло сливочное размягченное, 125 г;

соль щепотка;

сахар, 50 г;

ванилин по вкусу;

крахмал, 2 ст.л;

сметана жирная, 600 мл;

ванилин по вкусу;

сахар, 125 г;

соль щепотка.

Процесс приготовления

Отделяем белки от желтков.

Муку соединяем с разрыхлителем и просеиваем.

Сливочное масло заранее вынимаем из холодильника и когда оно станет мягким, смешиваем с солью, сахаром, ванилином и взбиваем миксером.

По одному водим желтки и хорошо взбиваем.

Из общего количества муки отбираем 3 ложки муки и оставляем. Остальное всыпаем в масляную массу и вымешиваем мягкое тесто. Можно лопаткой или ложкой, потом руками.

Тесто делим на 2 части: часть в пленку и в холодильник. А вторую оставляем, накрыв, на столе.

На пергаменте раскатываем пласт теста с толщиной около 2 см, перекладываем в форму и формируем бортики, делаем вилкой проколы.

Белки взбиваем с солью, добавляем частями сахар и крахмал, можно ванилин.

Масса должна быть густой и стойкой.

Вливаем сметану частями и хорошо перемешиваем лопаткой.

Выкладываем заливку на пирог, равняем и натираем сверху тесто, которое было в холодильнике.

Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем пирог около 50 минут, но смотрите по своей духовке.

Когда пирог будет готов, оставляем дверцу духовки открытой, чтобы он дошел. Достаточно минут 10 – 15.

Вынимаем из формы на решетку и остужаем.