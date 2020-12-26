Когда у меня есть сметана, я готовлю нежный сливочный пирог. Вкуснее любого торта

Нежные и воздушные десерты из сметаны всегда пользуются особой любовью у любителей оригинальных десертов. Предлагаю вам рецепт десерта из сметаны, который очень любят мои дети и вся семья, мы его всегда готовим на праздники.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 200 г;
- яйца, 3 шт;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- масло сливочное размягченное, 125 г;
- соль щепотка;
- сахар, 50 г;
- ванилин по вкусу;
- крахмал, 2 ст.л;
- сметана жирная, 600 мл;
- ванилин по вкусу;
- сахар, 125 г;
- соль щепотка.
Процесс приготовления
Отделяем белки от желтков.
Муку соединяем с разрыхлителем и просеиваем.
Сливочное масло заранее вынимаем из холодильника и когда оно станет мягким, смешиваем с солью, сахаром, ванилином и взбиваем миксером.
По одному водим желтки и хорошо взбиваем.
Из общего количества муки отбираем 3 ложки муки и оставляем. Остальное всыпаем в масляную массу и вымешиваем мягкое тесто. Можно лопаткой или ложкой, потом руками.
Тесто делим на 2 части: часть в пленку и в холодильник. А вторую оставляем, накрыв, на столе.
На пергаменте раскатываем пласт теста с толщиной около 2 см, перекладываем в форму и формируем бортики, делаем вилкой проколы.
Белки взбиваем с солью, добавляем частями сахар и крахмал, можно ванилин.Масса должна быть густой и стойкой.
Вливаем сметану частями и хорошо перемешиваем лопаткой.
Выкладываем заливку на пирог, равняем и натираем сверху тесто, которое было в холодильнике.
Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем пирог около 50 минут, но смотрите по своей духовке.
Когда пирог будет готов, оставляем дверцу духовки открытой, чтобы он дошел. Достаточно минут 10 – 15.
Вынимаем из формы на решетку и остужаем.
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