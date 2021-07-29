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Соус для куриного рулета: придает пикантности блюду!

Соус для куриного рулета! И так, мы не случайно встретились снова. В прошлый раз я рассказывала Вам об истинно французском блюде Баллотин. Ну разве такое забудешь.

Мы даже приготовили курочку и честным трудом заслужили похвалу всех домочадцев. Однако, как я и обещала, я вернулась к Вам с рецептом соуса для блюда Баллотин.

Соус украсит Ваш обед и усовершенствует его, создав полную пикантную картинку. Итак, есть ещё одно небольшое дело. В путь!

Соус для куриного рулета: ингредиенты

  • Один баклажан
  • Одну крупную морковь
  • Один перец
  • Один сочный помидор
  • Соль
  • Чёрный молотый перец
  • Два зубчика чеснока
  • Пару веточек базилика, кинзы, укропа

Соус для куриного рулета

Соус для куриного рулета: как будем готовить

  • Берём свежий баклажан. Не стоит брать слишком толстый. И тем более нужно избежать помятого баклажана. Одного баклажана должно хватить.
  • Пока будем обрабатывать баклажан, поставим на плиту сковороду и прогреем её.
  • Полить сковороду подсолнечным маслом.
  • Отрезаем хвостик и головку баклажана. Очищать не будем.
  • Нарезаем кружочками толщиной в сантиметр.
  • Баклажан перекладываем в салатницу и солим. Нужно оставить его на некоторое время, чтобы из него ушла горечь.

Соус для куриного рулета

  • В это время чистим морковь и нарезаем на не тонкие кружочки.
    Кладём в сковороду и тушим.
  • Перец промываем, очищаем от косточек и нарезаем. Выкладываем в сковороду к моркови.
  • Промываем и нарезаем помидоры. Опять-таки мелко резать не обязательно, так как потом всё равно будем измельчать блендером.
  • Помидоры в сковороду не кладём. А вместо них пока добавляем два целых зубчика чеснока.
  • Баклажан уже можно просушить. Выкладываем его на бумажное полотенце и хорошо просушиваем. А затем выкладываем баклажан на сковороду.
  • Солим совсем немного, так как баклажан мы уже солили. Посыпаем перчиком.
  • Помидорчики кладём в салатницу. Сюда же перекладываем тушёные овощи. Всё хорошенько взбиваем блендером.

Вот и готов наш соус к блюду Баллотин.

Соус для куриного рулета: готов

Последним штрихом будет украшение веточками укропа, кинзы и базилика.

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