Соус для куриного рулета: придает пикантности блюду!

Соус для куриного рулета! И так, мы не случайно встретились снова. В прошлый раз я рассказывала Вам об истинно французском блюде Баллотин. Ну разве такое забудешь.
Мы даже приготовили курочку и честным трудом заслужили похвалу всех домочадцев. Однако, как я и обещала, я вернулась к Вам с рецептом соуса для блюда Баллотин.
Соус украсит Ваш обед и усовершенствует его, создав полную пикантную картинку. Итак, есть ещё одно небольшое дело. В путь!
Соус для куриного рулета: ингредиенты
- Один баклажан
- Одну крупную морковь
- Один перец
- Один сочный помидор
- Соль
- Чёрный молотый перец
- Два зубчика чеснока
- Пару веточек базилика, кинзы, укропа
Соус для куриного рулета: как будем готовить
- Берём свежий баклажан. Не стоит брать слишком толстый. И тем более нужно избежать помятого баклажана. Одного баклажана должно хватить.
- Пока будем обрабатывать баклажан, поставим на плиту сковороду и прогреем её.
- Полить сковороду подсолнечным маслом.
- Отрезаем хвостик и головку баклажана. Очищать не будем.
- Нарезаем кружочками толщиной в сантиметр.
- Баклажан перекладываем в салатницу и солим. Нужно оставить его на некоторое время, чтобы из него ушла горечь.
- В это время чистим морковь и нарезаем на не тонкие кружочки. Кладём в сковороду и тушим.
- Перец промываем, очищаем от косточек и нарезаем. Выкладываем в сковороду к моркови.
- Промываем и нарезаем помидоры. Опять-таки мелко резать не обязательно, так как потом всё равно будем измельчать блендером.
- Помидоры в сковороду не кладём. А вместо них пока добавляем два целых зубчика чеснока.
- Баклажан уже можно просушить. Выкладываем его на бумажное полотенце и хорошо просушиваем. А затем выкладываем баклажан на сковороду.
- Солим совсем немного, так как баклажан мы уже солили. Посыпаем перчиком.
- Помидорчики кладём в салатницу. Сюда же перекладываем тушёные овощи. Всё хорошенько взбиваем блендером.
Вот и готов наш соус к блюду Баллотин.
Соус для куриного рулета: готов
Последним штрихом будет украшение веточками укропа, кинзы и базилика.
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