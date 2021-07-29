Соус для куриного рулета: придает пикантности блюду!

Соус для куриного рулета! И так, мы не случайно встретились снова. В прошлый раз я рассказывала Вам об истинно французском блюде Баллотин. Ну разве такое забудешь.

Мы даже приготовили курочку и честным трудом заслужили похвалу всех домочадцев. Однако, как я и обещала, я вернулась к Вам с рецептом соуса для блюда Баллотин.

Соус украсит Ваш обед и усовершенствует его, создав полную пикантную картинку. Итак, есть ещё одно небольшое дело. В путь!

Соус для куриного рулета: ингредиенты

Один баклажан

Одну крупную морковь

Один перец

Один сочный помидор

Соль

Чёрный молотый перец

Два зубчика чеснока

Пару веточек базилика, кинзы, укропа

Соус для куриного рулета: как будем готовить

Берём свежий баклажан. Не стоит брать слишком толстый. И тем более нужно избежать помятого баклажана. Одного баклажана должно хватить.

Пока будем обрабатывать баклажан, поставим на плиту сковороду и прогреем её.

Полить сковороду подсолнечным маслом.

Отрезаем хвостик и головку баклажана. Очищать не будем.

Нарезаем кружочками толщиной в сантиметр.

Баклажан перекладываем в салатницу и солим. Нужно оставить его на некоторое время, чтобы из него ушла горечь.

В это время чистим морковь и нарезаем на не тонкие кружочки. Кладём в сковороду и тушим.

Кладём в сковороду и тушим. Перец промываем, очищаем от косточек и нарезаем. Выкладываем в сковороду к моркови.

Промываем и нарезаем помидоры. Опять-таки мелко резать не обязательно, так как потом всё равно будем измельчать блендером.

Помидоры в сковороду не кладём. А вместо них пока добавляем два целых зубчика чеснока.

Баклажан уже можно просушить. Выкладываем его на бумажное полотенце и хорошо просушиваем. А затем выкладываем баклажан на сковороду.

Солим совсем немного, так как баклажан мы уже солили. Посыпаем перчиком.

Помидорчики кладём в салатницу. Сюда же перекладываем тушёные овощи. Всё хорошенько взбиваем блендером.

Вот и готов наш соус к блюду Баллотин.

Соус для куриного рулета: готов

Последним штрихом будет украшение веточками укропа, кинзы и базилика.