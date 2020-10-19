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Жареные пончики в масле: очень простой и быстрый рецепт

Жареные пончики в масле. Рецепт простой. Все ингредиенты смешать в одну массу. Замесить тесто и все!

Жареные пончики в масле: ингредиенты

Жареные пончики в масле

  1. 250 (двести пятьдесят) гр – молока
  2. 640 (шестьсот сорок) гр – муки
  3. 90 (девяносто) гр – сливочного масла
  4. 2 (две) шт- яиц
  5. 14 (четырнадцать) гр – дрожжей
  6. 60 (шестьдесят) гр – сахара
  7. 10 (десять) гр – ванили
  8. 10 (десять) гр – соли

Жареные пончики в масле: рецепт

Жареные пончики в масле

  • Все ингредиенты перемешайте в однородную массу
  • Замесите тесто, оберните в пленку пищевую у оставьте на один час
  • По истечении прошедшего времени, раскатайте лист толщиной в один сантиметр и вырезать пончики
  • Можно взять бокал и рюмку
  • Масло не должно быть кипящим. То есть не более 165 градусов. Масло должно покрывать примерно половину пончиков
  • Жарьте пончики до золотистого цвета
  • Для глазури нужно смешать сахарную пудру с молоком. На сто грамм не более двадцати мл молока
  • Можно смешать глазурь с пищевым красителем. Я смешала несколько цветов. Получилась бомба!

Жареные пончики в масле готовы: Видео

Как видите минимум затрат, минимум времени, зато максимум удовольствия при поедании данного десерта! На здоровье.

Жареные пончики в масле

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