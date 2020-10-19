Жареные пончики в масле: очень простой и быстрый рецепт

Жареные пончики в масле. Рецепт простой. Все ингредиенты смешать в одну массу. Замесить тесто и все!

Жареные пончики в масле: ингредиенты

250 (двести пятьдесят) гр – молока 640 (шестьсот сорок) гр – муки 90 (девяносто) гр – сливочного масла 2 (две) шт- яиц 14 (четырнадцать) гр – дрожжей 60 (шестьдесят) гр – сахара 10 (десять) гр – ванили 10 (десять) гр – соли

Жареные пончики в масле: рецепт

Все ингредиенты перемешайте в однородную массу

Замесите тесто, оберните в пленку пищевую у оставьте на один час

По истечении прошедшего времени, раскатайте лист толщиной в один сантиметр и вырезать пончики

Можно взять бокал и рюмку

Масло не должно быть кипящим. То есть не более 165 градусов. Масло должно покрывать примерно половину пончиков

Жарьте пончики до золотистого цвета

Для глазури нужно смешать сахарную пудру с молоком. На сто грамм не более двадцати мл молока

Можно смешать глазурь с пищевым красителем. Я смешала несколько цветов. Получилась бомба!

Жареные пончики в масле готовы: Видео

Как видите минимум затрат, минимум времени, зато максимум удовольствия при поедании данного десерта! На здоровье.