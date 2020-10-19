Жареные пончики в масле: очень простой и быстрый рецепт

Жареные пончики в масле. Рецепт простой. Все ингредиенты смешать в одну массу. Замесить тесто и все!
Жареные пончики в масле: ингредиенты
- 250 (двести пятьдесят) гр – молока
- 640 (шестьсот сорок) гр – муки
- 90 (девяносто) гр – сливочного масла
- 2 (две) шт- яиц
- 14 (четырнадцать) гр – дрожжей
- 60 (шестьдесят) гр – сахара
- 10 (десять) гр – ванили
- 10 (десять) гр – соли
Жареные пончики в масле: рецепт
- Все ингредиенты перемешайте в однородную массу
- Замесите тесто, оберните в пленку пищевую у оставьте на один час
- По истечении прошедшего времени, раскатайте лист толщиной в один сантиметр и вырезать пончики
- Можно взять бокал и рюмку
- Масло не должно быть кипящим. То есть не более 165 градусов. Масло должно покрывать примерно половину пончиков
- Жарьте пончики до золотистого цвета
- Для глазури нужно смешать сахарную пудру с молоком. На сто грамм не более двадцати мл молока
- Можно смешать глазурь с пищевым красителем. Я смешала несколько цветов. Получилась бомба!
Жареные пончики в масле готовы: Видео
Как видите минимум затрат, минимум времени, зато максимум удовольствия при поедании данного десерта! На здоровье.
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