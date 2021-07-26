Котлеты больше не готовлю, вместо них — мясные стожки. На вкус гораздо круче: хоть на ужин, хоть на праздник

Такие мясные стожки будут прекрасным и очень аппетитным украшением любого праздничного стола и станут отличной альтернативой обычным котлетам.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
-фарш, 600 г;
-батон и молоко;
-лук, 1 шт;
-яйца вареные, 4 шт;
-сыр, 100 г;
-соль, перец, специи.
Для приготовления соуса необходимо:
-горчица, 0.5 ч.л;
-желток, 1 шт;
-масло растительное, 4 ст.л;
-соль.
Процесс приготовления
Батон замачиваем в молоке.
Фарш заправляем солью, перцем и специями по вкусу и хорошо отбиваем, чтобы масса насытилась кислородом и стала более мягкой.
Для соуса смешиваем все ингредиенты и перебиваем венчиком или вилкой до полной однородности.
Совет: горчицу берите любую по вкусу, только в зернах не подходит. Соус также можно заменить обычным майонезом или кетчупом.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем плоские и круглые лепешки из фарша.
Сверху кладем тонко порезанные полукольца лука, поливаем соусом и кладем кусочки отварных яиц.
Посыпаем все тертым сыром и отправляем в духовку.
Запекаем при 200 градусах около 30 – 40 минут.
Стожки получаются очень мягкими и сочными, вкусными. По желанию, можно еще добавить обжаренные шампиньоны, выложив их на лук вместе с яйцом.При подаче посыпаем рубленой зеленью.
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