Котлеты больше не готовлю, вместо них — мясные стожки. На вкус гораздо круче: хоть на ужин, хоть на праздник

Такие мясные стожки будут прекрасным и очень аппетитным украшением любого праздничного стола и станут отличной альтернативой обычным котлетам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-фарш, 600 г;

-батон и молоко;

-лук, 1 шт;

-яйца вареные, 4 шт;

-сыр, 100 г;

-соль, перец, специи.

Для приготовления соуса необходимо:

-горчица, 0.5 ч.л;

-желток, 1 шт;

-масло растительное, 4 ст.л;

-соль.

Процесс приготовления

Батон замачиваем в молоке.

Фарш заправляем солью, перцем и специями по вкусу и хорошо отбиваем, чтобы масса насытилась кислородом и стала более мягкой.

Для соуса смешиваем все ингредиенты и перебиваем венчиком или вилкой до полной однородности.

Совет: горчицу берите любую по вкусу, только в зернах не подходит. Соус также можно заменить обычным майонезом или кетчупом.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем плоские и круглые лепешки из фарша.

Сверху кладем тонко порезанные полукольца лука, поливаем соусом и кладем кусочки отварных яиц.

Посыпаем все тертым сыром и отправляем в духовку.

Запекаем при 200 градусах около 30 – 40 минут.

Стожки получаются очень мягкими и сочными, вкусными. По желанию, можно еще добавить обжаренные шампиньоны, выложив их на лук вместе с яйцом.

При подаче посыпаем рубленой зеленью.