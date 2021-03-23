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Картофельная лепёшка с мясом. Рецепт быстрый и вкусный

Картофельная лепешка с мясом — уникальное блюдо. Невероятно вкусное и аппетитное. Подавать можно с любым гарниром. А также в качестве самостоятельной закуски.

Картофельная лепёшка с мясом. Рецепт быстрый и вкусный 2

Картофельная лепешка с мясом: ингредиенты

  1. 450 (четыреста пятьдесят) гр — вареного картофеля
  2. 70 (семьдесят) гр — куриного фарша
  3. 3 (три) щепотки — соли
  4. 1 (одна) шт — яиц
  5. 3 (три) щепотки — перца
  6. 3 (три) ст. ложки — растительного масла
  7. 3 (три) ст. ложки — муки

Рецепт приготовления:

  • Отварите картофель, и подавите его толкушкой, добавьте яйцо, но взболтайте предварительно вилочкой в другой посуде
  • Добавьте муку. Затем перец и соль
  • Теперь руки обязательно смочите водой и сформируйте из половины картофельной массы лепешку
  • В фарш добавьте перец, соль. И тщательно перемешайте. Если любите пикантнее, то добавьте измельченный чеснок. Он придаст блюду особый вкус
  • В центр выложите половину количества фарша
  • Сформируйте вторую лепешку из картофеля. Обе выложите на сковороду разогретую с растительным маслом
  • Убавьте  огонь почти до минимального. Обжаривайте картофельные лепешки по несколько минут с каждой стороны. Готовые картофельные лепешки выложите на  бумажное полотенце, когда лишнее масло с них стечет, переложите их на блюдо. Подайте к столу и учтите, что такие лепешки и в холодном виде тоже очень вкусные
  • Картофельная лепешка я мясом удалась на славу. Неописуемо вкусно! На здоровье!

 

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