Картофельная лепёшка с мясом. Рецепт быстрый и вкусный

Картофельная лепешка с мясом — уникальное блюдо. Невероятно вкусное и аппетитное. Подавать можно с любым гарниром. А также в качестве самостоятельной закуски.
Картофельная лепешка с мясом: ингредиенты
- 450 (четыреста пятьдесят) гр — вареного картофеля
- 70 (семьдесят) гр — куриного фарша
- 3 (три) щепотки — соли
- 1 (одна) шт — яиц
- 3 (три) щепотки — перца
- 3 (три) ст. ложки — растительного масла
- 3 (три) ст. ложки — муки
Рецепт приготовления:
- Отварите картофель, и подавите его толкушкой, добавьте яйцо, но взболтайте предварительно вилочкой в другой посуде
- Добавьте муку. Затем перец и соль
- Теперь руки обязательно смочите водой и сформируйте из половины картофельной массы лепешку
- В фарш добавьте перец, соль. И тщательно перемешайте. Если любите пикантнее, то добавьте измельченный чеснок. Он придаст блюду особый вкус
- В центр выложите половину количества фарша
- Сформируйте вторую лепешку из картофеля. Обе выложите на сковороду разогретую с растительным маслом
- Убавьте огонь почти до минимального. Обжаривайте картофельные лепешки по несколько минут с каждой стороны. Готовые картофельные лепешки выложите на бумажное полотенце, когда лишнее масло с них стечет, переложите их на блюдо. Подайте к столу и учтите, что такие лепешки и в холодном виде тоже очень вкусные
- Картофельная лепешка я мясом удалась на славу. Неописуемо вкусно! На здоровье!
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