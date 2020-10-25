Фаршированный картофель в духовке: прекрасное блюдо для всей семьи

Фаршированный картофель в духовке! прекрасное блюдо. Приготовим сегодня в духовке.

Фаршированный картофель в духовке:

Помните выражение «выезжаем на картошку»? А ведь самое интересное то, что картошка долгое время была совершенно незнакома старому свету. Картофель обнаружили на территории Перу, где индейцы научили европейцев кушать корнеплод «папа». Европейцы долгое время думали, что это такие большие орехи, которые почему-то растут под землёй. Завезли картофель в Испанию. Здесь картофель кушать не умели. Попробовали его сырым и сразу отвернулись. Переехал картофель в Италию. Здесь посчитали, что плод «папа» очень похож на трюфели, и назвали его «тартуффоли». Немцы вначале повозились со словом «тартуффоли», переделав его в «тартофель», но потом решили, что «картофель» всё-таки звучит лучше.

Фаршированный картофель в духовке: ингредиенты

Шесть картошек

Сто граммов молочной колбасы

Одна столовая ложка растительного масла

Два — три зубчика чеснока

Головка лука

Столовая ложка томатной пасты

Острый перец

Пятнадцать граммов масла

Сто граммов сыра

Крупная соль

Красный сладкий перец

Чёрный острый перец

Фаршированный картофель в духовке: как готовиться

Включаем духовку на сто восемьдесят градусов. Пусть прогреется.

Пусть прогреется. На противень высыпаем крупную соль. Режем зубчик чеснока тонкими пластинками и добавляем к соли. Перетираем руками. Чеснок придаст соли вкус и аромат. Затем обязательно снимаем чеснок, иначе он обожжётся и придаст блюду горечь. Чеснок далеко не убирайте, он нам скоро пригодится.

Картофель хорошо промываем. Можно даже потереть щёточкой. Не очищая картошку, делим её пополам и выкладываем на покрытый крупной солью противень. Отправляем противень в горячую духовку на тридцать минут.

Ну а мы продолжаем. Кладём на плиту сковороду, подливаем подсолнечное масло.

Режем лук мелко-мелко и выкладываем в прогретую сковороду. Перемешиваем лопаточкой.

Ну а мы тем временем нарежем молочную нежирную колбасу. Добавляем колбасу в сковороду.

Измельчаем перетёртый с солью чеснок (вот и пригодился) и добавляем к луку и колбасе.

Мелко нарезаем острый перец. Добавляем к зажарке.

В сковороду добавляем полную столовую ложку томатной пасты.

Можно уже огонь выключать. Ингредиенты должны остаться недожаренными.

Проверяем картофель при помощи зубочистки. Если он легко протыкается, то можем продолжать.

Маленькой ложечкой выскребаем серединку картофеля и выкладываем в мисочку. Делаем это осторожно, чтобы не продырявить кожурку. Добавляем кусочек сливочного масла.

В эту же мисочку добавляем нашу зажарку. Хорошо переминаем давилкой. Добавляем соли прямо с противня. Добавляем красного и чёрного перца. Сверху натираем сыр и ещё раз размешиваем.

Очень даже неплохо получается. Теперь фаршируем картофель. Сверху кладём по тоненькому кусочку масла. А теперь натираем на картофелинки сыр и перекладываем их обратно на противень.

Кладём в духовку и пропекаем ещё десять минут при двухстах градусах.

Фаршированный картофель в духовке: готов

Через десять минут будем всей семьёй, как в детстве, обжигая пальчики, хватать картошку и просить добавки.