Пирог из лаваша с фаршем. Почему я не готовила такое раньше…

Пирог из лаваша с фаршем получается очень красивым и вкусным. Таким блюдом можно смело угощать гостей, они непременно останутся довольны.
Пирог из лаваша с фаршем: ингредиенты
- Лаваш — 2 листа (два листа)
- Фарш — 900 гр. (девятьсот грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Сметана — 200 гр. (двести грамм)
- Сыр — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Соль, перец — по вкусу
- Зелень, специи для мяса
Рецепт приготовления:
- Заправьте фарш солью, специями, мясными приправами, измельчённым луком и рубленой зеленью и перемешайте.
- Натрите на мелкой тёрке сыр и добавьте половину в фарш.
- Часть фарша выложите на лаваш, равномерно распределите и сверните в рулет.
- Аналогично поступите со вторым лавашем.
- Выложите рулеты улиткой в смазанную маслом форму для выпекания.
- Яйца смешайте со сметаной и залейте улитку из рулетов этой смесью. Сверху посыпьте сыром.
- Отправьте улитки запекаться на один час при 180 градусах.
Пирог из лаваша с фаршем: Видео
Приятного Вам аппетита!
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