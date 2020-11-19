Вкусная закуска из моркови: готовлю всю зиму. Пальчики оближешь

Это не простой салат из корейской моркови, который уже успел надоесть. И не большой, слоистый салат с огромным количеством майонеза и одной морковкой. Это просто и вкусно, вы должны оценить салатик по достоинству

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

морковь, 400 – 500 г;

орехи грецкие, 10 шт;

чеснок, 4 зубка;

сметана, около стакана (200 г);

специи, соль и перец.

Процесс приготовления

Морковь сырую просто трем на крупной терке. Немного солим и переминаем руками, оставляем на время.

Чеснок также трем на мелкой терке или пропускаем через пресс.

Орехи вы можете брать не только грецкие, но и любые. Я беру грецкие, потому что сочетание морковь – чеснок и орехи грецкие, просто идеально. Орех измельчаем блендером или в ступке.

Совет: многие в этот салат добавляют кусочки сухофруктов. Если будете так делать, что выбирайте не пересушенные или запаривайте на несколько минут кипятком и потом нарезайте на небольшие кусочки.

Смешиваем все продукты, заправляем салат сметаной – чем жирнее, тем вкуснее. Пробуем и если необходимо, досаливаем и подаем к столу.