Наконец я его нашел! Лучший новогодний салат «Снежки»

Один из самых вкусных салатов к новогоднему столу. Никаких дорогих продуктов в составе нет, но получается роскошный и вкусный салат, с оригинальной подачей.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- грудка куриная, половина;
- морковь вареная, 1 шт;
- картофель вареный,2 шт;
- яйца, 6 шт;
- лук, половина;
- шампиньоны, 350 г;
- сыр, 170 г;
- соль, перец, майонез, растительное масло, укроп, зерна граната.
Процесс приготовления
Грибы режем кусочками и обжариваем на сухой сковороде до испарения жидкости.
Добавляем лук, порезанный кубиком и обжариваем все до готовности. Остужаем.
Мясо отвариваем в соленной воде со специями, остужаем и режем кусочками.
Яйца разрезаем на 2 части, убираем желтки.
Формируем слои:
Картофель трем на крупной терке, солим и перчим, трамбуем в слой. Делаем сетку майонеза.
Натираем морковь, солим и перчим, майонез.
Выкладываем мясо, сеточка майонеза.
Трем желтки (не все).
Выкладываем часть грибов с луком. Сеточка майонеза.
Вторую часть грибов с луком смешиваем с оставшимися желтками.
Этой массой фаршируем белки и выкладываем их на салат. Делаем сеточку майонеза, промазываем его кисточкой по яйцам.
Посыпаем его тертым сыром, чтобы получились снежки – ложкой или лопаткой прижимайте сыр к половинкам яиц, чтобы они выделялись.
Ставим салат в холодильник на несколько часов.
Украшаем укропом и зернами граната.
Свежие комментарии