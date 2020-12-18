Наконец я его нашел! Лучший новогодний салат «Снежки»

Один из самых вкусных салатов к новогоднему столу. Никаких дорогих продуктов в составе нет, но получается роскошный и вкусный салат, с оригинальной подачей.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

грудка куриная, половина;

морковь вареная, 1 шт;

картофель вареный,2 шт;

яйца, 6 шт;

лук, половина;

шампиньоны, 350 г;

сыр, 170 г;

соль, перец, майонез, растительное масло, укроп, зерна граната.

Процесс приготовления

Грибы режем кусочками и обжариваем на сухой сковороде до испарения жидкости.

Добавляем лук, порезанный кубиком и обжариваем все до готовности. Остужаем.

Мясо отвариваем в соленной воде со специями, остужаем и режем кусочками.

Яйца разрезаем на 2 части, убираем желтки.

Формируем слои:

Картофель трем на крупной терке, солим и перчим, трамбуем в слой. Делаем сетку майонеза.

Натираем морковь, солим и перчим, майонез.

Выкладываем мясо, сеточка майонеза.

Трем желтки (не все).

Выкладываем часть грибов с луком. Сеточка майонеза.

Вторую часть грибов с луком смешиваем с оставшимися желтками.

Этой массой фаршируем белки и выкладываем их на салат. Делаем сеточку майонеза, промазываем его кисточкой по яйцам.

Посыпаем его тертым сыром, чтобы получились снежки – ложкой или лопаткой прижимайте сыр к половинкам яиц, чтобы они выделялись.

Ставим салат в холодильник на несколько часов.

Украшаем укропом и зернами граната.