Подруга дала совет. Теперь нарезаю вручную и просто смешиваю

Рубленые котлетки из любого мяса – это всегда сочное и мягкое блюдо. Пусть и времени потратится немного дольше, чем для котлет из обычного фарша, зато результат того стоит. А если еще добавить в котлеты овощи, к примеру, цветную капусту, то получается изысканное блюдо.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриное филе, 300 г;

капуста цветная, 200 г;

лук, 50 г;

яйца, 2 шт;

соль и перец, специи;

мука, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Мелко режем лук и смешиваем с яйцами, солью и перцем, специями.

Перебиваем массу погружным блендером и смешиваем с мукой.

Мясо промываем и просушиваем, мелко рубим ножом.

Капусту мелко режем или трем на крупной терке.

Смешиваем мясо и капусту, вливаем измельченную массу и все очень хорошо вымешиваем до однородности.

Совет: если фарш получается слишком жидким, тогда просто добавляем больше муки или крахмала.

Обжариваем котлеты на растительном масле с двух сторон.

Для таких котлет я делаю домашний соус из горчицы и майонеза, мелко резанного укропа, чеснока и тертого маринованного огурчика. Отлично сочетаются котлеты с картофельным пюре, гречневой кашей, тушеными овощами.