Подруга дала совет. Теперь нарезаю вручную и просто смешиваю

Рубленые котлетки из любого мяса – это всегда сочное и мягкое блюдо. Пусть и времени потратится немного дольше, чем для котлет из обычного фарша, зато результат того стоит. А если еще добавить в котлеты овощи, к примеру, цветную капусту, то получается изысканное блюдо.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриное филе, 300 г;
- капуста цветная, 200 г;
- лук, 50 г;
- яйца, 2 шт;
- соль и перец, специи;
- мука, 3 ст.л.
Процесс приготовления
Мелко режем лук и смешиваем с яйцами, солью и перцем, специями.
Перебиваем массу погружным блендером и смешиваем с мукой.
Мясо промываем и просушиваем, мелко рубим ножом.
Капусту мелко режем или трем на крупной терке.
Смешиваем мясо и капусту, вливаем измельченную массу и все очень хорошо вымешиваем до однородности.
Совет: если фарш получается слишком жидким, тогда просто добавляем больше муки или крахмала.
Обжариваем котлеты на растительном масле с двух сторон.
Для таких котлет я делаю домашний соус из горчицы и майонеза, мелко резанного укропа, чеснока и тертого маринованного огурчика. Отлично сочетаются котлеты с картофельным пюре, гречневой кашей, тушеными овощами.
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