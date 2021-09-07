Яблочный пирог, который тает во рту. Просто и очень вкусно: все смешал и готово

Песочное тесто в сочетании с яблочной, нежной начинкой – это очень роскошное и простое блюдо. Такой пирог можно без стеснения подавать гостям на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

масло сливочное, 100 г;

сахар, 80 г;

яйца, 1 шт;

мука, 280 г;

разрыхлитель, 1 ч.л.

Для начинки нужно:

яблоки, 4 шт;

сахар, 100 г;

масло сливочное, 30 г;

корица.

Процесс приготовления

Яблоки режем кусочками вместе с кожурой.

В сковороду насыпаем сахар и карамелизируем его, затем вводим сливочное масло и перемешиваем до однородности.

Всыпаем кусочки яблок, хорошо перемешиваем, тушим до испарения влаги и смешиваем с корицей. Весь процесс занимаем не более 5 – 7 минут.

Яйцо соединяем с щепоткой соли и сахаром, взбиваем венчиком.

Добавляем размягченное сливочное масло

Всыпаем разрыхлитель и частями вводим просеянную муку.

Превращаем массу в крошку.

Форму застилаем пергаментом и всыпаем крошку. Небольшую часть оставляем.

Утрамбовываем ее при помощи дна широкой посуды.

Сверху выкладываем яблочную начинку ровным слоем.

Сверху посыпаем оставшейся крошкой.

Выпекаем такое лакомство 20 – 30 минут при 180 градусах.

Остужаем пирог и подаем к столу. Пирог получается очень мягким и нежным, карамельно-яблочная начинка в меру сладкая, очень ароматная, тягучая, как настоящий мед.