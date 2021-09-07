Яблочный пирог, который тает во рту. Просто и очень вкусно: все смешал и готово

Песочное тесто в сочетании с яблочной, нежной начинкой – это очень роскошное и простое блюдо. Такой пирог можно без стеснения подавать гостям на праздничный стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- масло сливочное, 100 г;
- сахар, 80 г;
- яйца, 1 шт;
- мука, 280 г;
- разрыхлитель, 1 ч.л.
Для начинки нужно:
- яблоки, 4 шт;
- сахар, 100 г;
- масло сливочное, 30 г;
- корица.
Процесс приготовления
Яблоки режем кусочками вместе с кожурой.
В сковороду насыпаем сахар и карамелизируем его, затем вводим сливочное масло и перемешиваем до однородности.
Всыпаем кусочки яблок, хорошо перемешиваем, тушим до испарения влаги и смешиваем с корицей. Весь процесс занимаем не более 5 – 7 минут.
Яйцо соединяем с щепоткой соли и сахаром, взбиваем венчиком.
Добавляем размягченное сливочное масло
Всыпаем разрыхлитель и частями вводим просеянную муку.
Превращаем массу в крошку.
Форму застилаем пергаментом и всыпаем крошку. Небольшую часть оставляем.
Утрамбовываем ее при помощи дна широкой посуды.
Сверху выкладываем яблочную начинку ровным слоем.
Сверху посыпаем оставшейся крошкой.
Выпекаем такое лакомство 20 – 30 минут при 180 градусах.
Остужаем пирог и подаем к столу. Пирог получается очень мягким и нежным, карамельно-яблочная начинка в меру сладкая, очень ароматная, тягучая, как настоящий мед.
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