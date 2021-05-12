Итальянские клёцки Ньокки. Оригинальный рецепт из банальной картошки

Итальянские клёцки Ньокки внесут разнообразие в повседневное меню и удивит Вас своим нежным вкусом.
Итальянские клёцки Ньокки: ингредиенты
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Отварной картофель — 6 шт. (шесть штук)
- Мука — 180 гр. (сто восемьдесят грамм)
- Помидоры черри — одна кисточка
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Зелень — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Картофель очистите и разомните, посолите, добавьте специи, яйцо, муку и вымесите тесто. Тесто в итоге должно получиться плотным.
- Тесто раскатайте и сформируйте ньоки любой формы. Опустите ньоки в кипящую воду и отваривайте примерно 5-7 минут.
- Вылейте масло на сковороду, засыпьте измельчённый лук, обжарьте, добавьте целые черри, немного потомите с луком. Следом введите ньоки. Готовое блюдо украсьте зеленью и можете подавать как самостоятельное блюдо или гарнир к любому мясу.
Итальянские клёцки Ньокки понравятся без исключения всем.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии