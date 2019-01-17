Скатерть-Самобранка

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Бесподобные куриные колбаски с сыром и зеленью

Представляем вашему вниманию рецепт очень аппетитной домашней колбаски, которая покорит каждого члена вашей семьи. 

Такой вкуснятиной вы сможете разбавить свое как обыденное меню, так и праздничное. Колбаски получаются не жирными, сытными, очень ароматными и мега аппетитными. Приготовить их совсем не сложно, поэтому справится любая хозяйка. Подать их можно с любимым соусом, свежими или запечёнными овощами. Сохраняйте рецептик в свою кулинарную копилочку.

Нужные ингредиенты

  • 1 кг куриного филе
  • 200 гр твердого сыра
  • 4 зубчика чеснока
  • 20 гр соли
  • 50 мл воды
  • 2 репчатого лука
  • 150 гр укропа
  • 30 гр сливочного масла
  • черный молотый перец по вкусу
  • 250 гр кишок

Начинаем процесс

  1. В первую очередь очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его. После чего отправляем на разогретую сковороду со сливочным маслом обжариваться до мягкости.
  2. Пропускаем через мясорубку куриное филе. Затем такой же процесс проделываем с луком. Объединяем между собой подготовленные ингредиенты.
  3. Нарезаем маленькими кубиками твёрдый сыр и отправляем его к фаршу.
  4. Добавляем мелко нарезанный свежий укроп и продавленный через пресс чеснок. Солим и перчим по вкусу. Вливаем немного воды и хорошо все перемешиваем.
  5. Фаршируем кишки подготовленным фаршем и сворачиваем колбаски улиткой.
  6. Берём противень и застилаем его пергаментной бумагой. После чего размещаем заготовки и прокалываем их в нескольких местах зубочисткой или иголкой. Это мы делаем для того, чтобы колбаски в процессе приготовления не лопнули.
  7. Отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180°, на 40 – 50 минут. За это время их надо несколько раз перевернуть.

Бесподобные куриные колбаски с сыром и зеленью

Приятного аппетита!

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