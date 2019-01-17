Бесподобные куриные колбаски с сыром и зеленью

Представляем вашему вниманию рецепт очень аппетитной домашней колбаски, которая покорит каждого члена вашей семьи.
Такой вкуснятиной вы сможете разбавить свое как обыденное меню, так и праздничное. Колбаски получаются не жирными, сытными, очень ароматными и мега аппетитными. Приготовить их совсем не сложно, поэтому справится любая хозяйка. Подать их можно с любимым соусом, свежими или запечёнными овощами. Сохраняйте рецептик в свою кулинарную копилочку.
Нужные ингредиенты
- 1 кг куриного филе
- 200 гр твердого сыра
- 4 зубчика чеснока
- 20 гр соли
- 50 мл воды
- 2 репчатого лука
- 150 гр укропа
- 30 гр сливочного масла
- черный молотый перец по вкусу
- 250 гр кишок
Начинаем процесс
- В первую очередь очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его. После чего отправляем на разогретую сковороду со сливочным маслом обжариваться до мягкости.
- Пропускаем через мясорубку куриное филе. Затем такой же процесс проделываем с луком. Объединяем между собой подготовленные ингредиенты.
- Нарезаем маленькими кубиками твёрдый сыр и отправляем его к фаршу.
- Добавляем мелко нарезанный свежий укроп и продавленный через пресс чеснок. Солим и перчим по вкусу. Вливаем немного воды и хорошо все перемешиваем.
- Фаршируем кишки подготовленным фаршем и сворачиваем колбаски улиткой.
- Берём противень и застилаем его пергаментной бумагой. После чего размещаем заготовки и прокалываем их в нескольких местах зубочисткой или иголкой. Это мы делаем для того, чтобы колбаски в процессе приготовления не лопнули.
- Отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180°, на 40 – 50 минут. За это время их надо несколько раз перевернуть.
Приятного аппетита!
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