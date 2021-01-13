Скатерть-Самобранка

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Домашний торт «Три стакана», который не нуждается в пропитке. Я влюбляюсь в него все больше и больше

Торт, который не нуждается в пропитки и готовится быстро и всегда получается. Крем можно брать любой на Ваш вкус, я сегодня предлагаю вкусный крем из зефира. Если у Вас есть стакан кефира то обязательно приготовьте эту вкусняшку, которую можно приготовить очень легко и просто. Вы только посмотрите, какой изумительный десерт получился. Быстро, просто и доступно.

Очень рекомендую приготовить.

В глубокую миску отправляем два яйца

Домашний торт "Три стакана", который не нуждается в пропитке. Я влюбляюсь в него все больше и больше.

Добавим один стакан сахара, у меня стакан 200 миллилитров

Домашний торт "Три стакана", который не нуждается в пропитке. Я влюбляюсь в него все больше и больше.

Добавим три столовые ложки растопленного сливочного масла

Домашний торт "Три стакана", который не нуждается в пропитке. Я влюбляюсь в него все больше и больше.

Взбиваем миксером пару минут

Домашний торт "Три стакана", который не нуждается в пропитке. Я влюбляюсь в него все больше и больше.

Теперь добавим один стакан кефира

Домашний торт "Три стакана", который не нуждается в пропитке. Я влюбляюсь в него все больше и больше.

Взбиваем еще две минуты

Домашний торт "Три стакана", который не нуждается в пропитке. Я влюбляюсь в него все больше и больше.

Добавим ванильный сахар 10 грамм

Домашний торт "Три стакана", который не нуждается в пропитке. Я влюбляюсь в него все больше и больше.

Размешаем пол стакана муки и одну чайную ложку разрыхлителя

Домашний торт "Три стакана", который не нуждается в пропитке. Я влюбляюсь в него все больше и больше.

Просеем получившуюся сухую массу к яичной массе

Домашний торт "Три стакана", который не нуждается в пропитке. Я влюбляюсь в него все больше и больше.

Взбиваем миксером до получения однородной массы. Просеиваем остальную муку и ещё раз хорошо взбиваем.

Домашний торт "Три стакана", который не нуждается в пропитке. Я влюбляюсь в него все больше и больше.

Выливаем тесто в силиконовую форму, размер 30-25 сантиметров, бортики размером 8 миллиметров, но этого мало нужно как минимум 10-15 миллиметров

Домашний торт "Три стакана", который не нуждается в пропитке. Я влюбляюсь в него все больше и больше.

Отправляем выпекаться в заранее разогретую духовку 190-200 градусов, примерно, на 25 минут

Извлекаем из формы, даем остыть.

Выкладывать надо или на пергамент или на силиконовый коврик, так как может прилипнуть, если надолго оставить. Ну или как я оставила прямо в силиконовой форме остывать.

Домашний торт "Три стакана", который не нуждается в пропитке. Я влюбляюсь в него все больше и больше.

Обрезаем неровности

Домашний торт "Три стакана", который не нуждается в пропитке. Я влюбляюсь в него все больше и больше.

Делим корж на четыре части

Домашний торт "Три стакана", который не нуждается в пропитке. Я влюбляюсь в него все больше и больше.

Зефир разрываем на маленькие кусочки

Домашний торт "Три стакана", который не нуждается в пропитке. Я влюбляюсь в него все больше и больше.

К зефиру добавляем сметану

Домашний торт "Три стакана", который не нуждается в пропитке. Я влюбляюсь в него все больше и больше.

Взбиваем

Домашний торт "Три стакана", который не нуждается в пропитке. Я влюбляюсь в него все больше и больше.

Но лучше предварительно пройтись но зефиру обычной толкушкой, а потом уже миксером.

Домашний торт "Три стакана", который не нуждается в пропитке. Я влюбляюсь в него все больше и больше.

Собираем тортик, как обычно. Каждый корж сверху смазываем кремом и кладем друг на друга, смазываем кремом.

Домашний торт "Три стакана", который не нуждается в пропитке. Я влюбляюсь в него все больше и больше.

Так же смазываем верх и края

Домашний торт "Три стакана", который не нуждается в пропитке. Я влюбляюсь в него все больше и больше.

Украшаем маком и вялеными вишнями

Домашний торт "Три стакана", который не нуждается в пропитке. Я влюбляюсь в него все больше и больше.

Посмотрите какая красота получилась Домашний торт «Три стакана», который не нуждается в пропитке. Я влюбляюсь в него все больше и больше быстро, вкусно, аппетитно и красиво

Домашний торт "Три стакана", который не нуждается в пропитке. Я влюбляюсь в него все больше и больше.

Приятного аппетита!!!

Домашний торт "Три стакана", который не нуждается в пропитке. Я влюбляюсь в него все больше и больше.
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