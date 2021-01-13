Домашний торт "Три стакана", который не нуждается в пропитке. Я влюбляюсь в него все больше и больше.

Торт, который не нуждается в пропитки и готовится быстро и всегда получается. Крем можно брать любой на Ваш вкус, я сегодня предлагаю вкусный крем из зефира. Если у Вас есть стакан кефира то обязательно приготовьте эту вкусняшку, которую можно приготовить очень легко и просто. Вы только посмотрите, какой изумительный десерт получился. Быстро, просто и доступно.

Очень рекомендую приготовить.

В глубокую миску отправляем два яйца

Добавим один стакан сахара, у меня стакан 200 миллилитров

Добавим три столовые ложки растопленного сливочного масла

Взбиваем миксером пару минут

Теперь добавим один стакан кефира

Взбиваем еще две минуты

Добавим ванильный сахар 10 грамм

Размешаем пол стакана муки и одну чайную ложку разрыхлителя

Просеем получившуюся сухую массу к яичной массе

Взбиваем миксером до получения однородной массы. Просеиваем остальную муку и ещё раз хорошо взбиваем.

Выливаем тесто в силиконовую форму, размер 30-25 сантиметров, бортики размером 8 миллиметров, но этого мало нужно как минимум 10-15 миллиметров

Отправляем выпекаться в заранее разогретую духовку 190-200 градусов, примерно, на 25 минут

Извлекаем из формы, даем остыть.

Выкладывать надо или на пергамент или на силиконовый коврик, так как может прилипнуть, если надолго оставить. Ну или как я оставила прямо в силиконовой форме остывать.

Обрезаем неровности

Делим корж на четыре части

Зефир разрываем на маленькие кусочки

К зефиру добавляем сметану

Взбиваем

Но лучше предварительно пройтись но зефиру обычной толкушкой, а потом уже миксером.

Собираем тортик, как обычно. Каждый корж сверху смазываем кремом и кладем друг на друга, смазываем кремом.

Так же смазываем верх и края

Украшаем маком и вялеными вишнями

Посмотрите какая красота получилась быстро, вкусно, аппетитно и красиво

Приятного аппетита!!!