Сметана + сгущенка = тает во рту. Торт Сникерс без выпечки, пальчики оближешь

Такой вкусный чизкейк Сникерс готовим без выпечки, но получается он очень воздушным и нежным. Арахисовый тортик можно готовить и в качестве праздничного десерта – он очень красиво выглядит.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

шоколадное печенье, крекеры, 200 г;

какао, 1 ст.л;

масло сливочное растопленное, 70 г.

Для приготовления крема необходимо:

сметана жирная, 300 г;

сгущенка вареная, 300 г;

ванилин по вкусу;

желатин, 20 г + вода, 100 г;

сахар по вкусу.

Для приготовления карамели нужно:

сахар, 5 ст.л;

молоко горячее, 100 г;

мука, 1 ч.л;

масло сливочное размягченное, 30 г;

соль, 0.3 г по желанию;

арахис обжаренный, 100 г.

Процесс приготовления

Арахис обжаривайте на сковороде или в духовке, остужаем.

Печенье измельчаем при помощи блендера или скалкой.

Масло сливочное растапливаем.

Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать.

Крошку печенья смешиваем с какао, вливаем масло и перемешиваем до однородного состояния.

Совет: чтобы десерт был очень шоколадным, тогда какао добавляйте больше по своему вкусу.

Формировать десерт будет в форме с диаметром 18 см, ставим ее на плоское блюдо.

Высыпаем крошку и утрамбовываем ее. Отправляем в холодильник.

Сметану смешиваем с щепоткой ванилина.

Перебиваем миксером и частями вводим сгущенку, взбиваем до однородности.

Растапливаем желатин удобным для вас способом, остужаем и смешиваем с кремом.

Выливаем крем на основу из печенья и возвращаем на 1 час в холодильник.

Обжариваем на сухой сковороде муку до золотистого цвета.

Добавляем масло и перемешиваем.

Всыпаем сахар и топим его, перемешивая массу.

Вливаем частями кипящее молоко в карамель и перемешиваем.

Если хотите, можно добавить соль в карамель на этом этапе.

Немного остужаем карамель, чтобы она не растопила крем.

Высыпаем в форму арахис (можно целиком или кусочками).

Выливаем карамель в форму. Возвращаем в холодильник на несколько часов.

Если вы форму застилали пленкой, то смазывайте ее маслом, чтобы ни крем, ни карамель, не прилипли к ней.

Подробный Видео Рецепт: