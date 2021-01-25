Сметана + сгущенка = тает во рту. Торт Сникерс без выпечки, пальчики оближешь

Такой вкусный чизкейк Сникерс готовим без выпечки, но получается он очень воздушным и нежным. Арахисовый тортик можно готовить и в качестве праздничного десерта – он очень красиво выглядит.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- шоколадное печенье, крекеры, 200 г;
- какао, 1 ст.л;
- масло сливочное растопленное, 70 г.
Для приготовления крема необходимо:
- сметана жирная, 300 г;
- сгущенка вареная, 300 г;
- ванилин по вкусу;
- желатин, 20 г + вода, 100 г;
- сахар по вкусу.
Для приготовления карамели нужно:
- сахар, 5 ст.л;
- молоко горячее, 100 г;
- мука, 1 ч.л;
- масло сливочное размягченное, 30 г;
- соль, 0.3 г по желанию;
- арахис обжаренный, 100 г.
Процесс приготовления
Арахис обжаривайте на сковороде или в духовке, остужаем.
Печенье измельчаем при помощи блендера или скалкой.
Масло сливочное растапливаем.
Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать.
Крошку печенья смешиваем с какао, вливаем масло и перемешиваем до однородного состояния.
Совет: чтобы десерт был очень шоколадным, тогда какао добавляйте больше по своему вкусу.
Формировать десерт будет в форме с диаметром 18 см, ставим ее на плоское блюдо.
Высыпаем крошку и утрамбовываем ее. Отправляем в холодильник.
Сметану смешиваем с щепоткой ванилина.
Перебиваем миксером и частями вводим сгущенку, взбиваем до однородности.
Растапливаем желатин удобным для вас способом, остужаем и смешиваем с кремом.
Выливаем крем на основу из печенья и возвращаем на 1 час в холодильник.
Обжариваем на сухой сковороде муку до золотистого цвета.
Добавляем масло и перемешиваем.
Всыпаем сахар и топим его, перемешивая массу.
Вливаем частями кипящее молоко в карамель и перемешиваем.
Если хотите, можно добавить соль в карамель на этом этапе.
Немного остужаем карамель, чтобы она не растопила крем.
Высыпаем в форму арахис (можно целиком или кусочками).
Выливаем карамель в форму. Возвращаем в холодильник на несколько часов.
Если вы форму застилали пленкой, то смазывайте ее маслом, чтобы ни крем, ни карамель, не прилипли к ней.
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