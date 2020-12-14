А вот и не шуба! Вся моя семья подсела на этот салат со свеклой

Очень многие не знают, что можно делать уникальные по вкусу салаты со шпротами, которые отлично подходят к самым разным закускам на праздничном столе. В этом салате нет ничего сложного и нам потребуются самые простые продукты.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

шпроты, 1 банка;

свекла, 2 шт;

яйца, 4 шт;

лук, 1 шт;

картофель, 2 шт;

уксус, 50 мл;

соль, майонез.

Процесс приготовления

Овощи и яйца отвариваем и трем в разную посуду на крупной терке.

Лук режем мелким кубиком и маринуем в уксусе, потом отжимаем и будем добавлять в салат.

Салат формируем слоями в салатнике.

Шпроты измельчаем вилкой и выкладываем первый слой .

На шпроты выкладываем лук равномерным слоем.

Выкладываем тертый картофель, солим и делаем сеточку майонеза.

Выкладываем тертые яйца, солим и делаем сеточку майонеза.

Выкладываем тертую свеклу ровным слоем, солим и смазываем майонезом.

Настаиваем салат 40 минут и подаем к столу.

Украсить салатик можно веточками зелени или посыпать тертым желтком или белком (трем на мелкой терке).