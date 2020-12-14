А вот и не шуба! Вся моя семья подсела на этот салат со свеклой

Очень многие не знают, что можно делать уникальные по вкусу салаты со шпротами, которые отлично подходят к самым разным закускам на праздничном столе. В этом салате нет ничего сложного и нам потребуются самые простые продукты.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- шпроты, 1 банка;
- свекла, 2 шт;
- яйца, 4 шт;
- лук, 1 шт;
- картофель, 2 шт;
- уксус, 50 мл;
- соль, майонез.
Процесс приготовления
Овощи и яйца отвариваем и трем в разную посуду на крупной терке.
Лук режем мелким кубиком и маринуем в уксусе, потом отжимаем и будем добавлять в салат.
Салат формируем слоями в салатнике.
Шпроты измельчаем вилкой и выкладываем первый слой .
На шпроты выкладываем лук равномерным слоем.
Выкладываем тертый картофель, солим и делаем сеточку майонеза.
Выкладываем тертые яйца, солим и делаем сеточку майонеза.
Выкладываем тертую свеклу ровным слоем, солим и смазываем майонезом.
Настаиваем салат 40 минут и подаем к столу.
Украсить салатик можно веточками зелени или посыпать тертым желтком или белком (трем на мелкой терке).
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