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А вот и не шуба! Вся моя семья подсела на этот салат со свеклой

Очень многие не знают, что можно делать уникальные по вкусу салаты со шпротами, которые отлично подходят к самым разным закускам на праздничном столе. В этом салате нет ничего сложного и нам потребуются самые простые продукты.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • шпроты, 1 банка;
  • свекла, 2 шт;
  • яйца, 4 шт;
  • лук, 1 шт;
  • картофель, 2 шт;
  • уксус, 50 мл;
  • соль, майонез.

Процесс приготовления

Овощи и яйца отвариваем и трем в разную посуду на крупной терке.

Лук режем мелким кубиком и маринуем в уксусе, потом отжимаем и будем добавлять в салат.

Салат формируем слоями в салатнике.

Шпроты измельчаем вилкой и выкладываем первый слой .

На шпроты выкладываем лук равномерным слоем.

Выкладываем тертый картофель, солим и делаем сеточку майонеза.

Выкладываем тертые яйца, солим и делаем сеточку майонеза.

Выкладываем тертую свеклу ровным слоем, солим и смазываем майонезом.

Настаиваем салат 40 минут и подаем к столу.

Украсить салатик можно веточками зелени или посыпать тертым желтком или белком (трем на мелкой терке).

А вот и не шуба! Вся моя семья подсела на этот салат со свеклой

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