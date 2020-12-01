Другой маринад для мяса не признаю, готовлю только так. Мясо получается нежным: не остается и кусочка

Многие не готовят мясо после первого неудачного опыта. Хочу поделиться с вами своим рецептом маринада, с которым любое мясо для шашлыка всегда получится мягким, нежным и сочным, очень ароматным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мясо (свиная шейка), 1700 кг;
- лук, 2 шт;
- соль, 3 ч.л;
- масло растительное, 2 ч.л;
- перец, 0.5 ч.л;
- минеральная вода, 250 мл.
Процесс приготовления
Режем мясо кусками по 2 см толщиной.
Лук режем полукольцами.
Смешиваем лук и мясо.
Отдельно соединяем растительное масло с солью и перцем, вливаем минеральную воду.
Заливаем этим рассолом мясо с луком и оставляем на несколько часов.
Совет: я всегда делаю мясо заранее, за день и оставляю его мариноваться на ночь. Тогда оно получается особенно сочным и мягким, с румяной корочкой.
Я готовлю шашлык на решетке, куда я выкладывают кусочки с луком и все хорошо пропекается, а лук не горит.
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