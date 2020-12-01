Другой маринад для мяса не признаю, готовлю только так. Мясо получается нежным: не остается и кусочка

Многие не готовят мясо после первого неудачного опыта. Хочу поделиться с вами своим рецептом маринада, с которым любое мясо для шашлыка всегда получится мягким, нежным и сочным, очень ароматным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мясо (свиная шейка), 1700 кг;

лук, 2 шт;

соль, 3 ч.л;

масло растительное, 2 ч.л;

перец, 0.5 ч.л;

минеральная вода, 250 мл.

Процесс приготовления

Режем мясо кусками по 2 см толщиной.

Лук режем полукольцами.

Смешиваем лук и мясо.

Отдельно соединяем растительное масло с солью и перцем, вливаем минеральную воду.

Заливаем этим рассолом мясо с луком и оставляем на несколько часов.

Совет: я всегда делаю мясо заранее, за день и оставляю его мариноваться на ночь. Тогда оно получается особенно сочным и мягким, с румяной корочкой.

Я готовлю шашлык на решетке, куда я выкладывают кусочки с луком и все хорошо пропекается, а лук не горит.