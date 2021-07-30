Цитрусовый морс из лимона и апельсина. Витаминный напиток для всей семьи

Цитрусовый морс из лимона и апельсина — прекрасный витаминный напиток для всей семьи.
Цитрусовый морс из лимона и апельсина: ингредиенты
- Апельсины крупные и сочные — 4 шт. (четыре штуки)
- Вода — 6-7 л. (шесть — семь литров)
- Лимон — 2 шт. (две штуки)
- Сахар — 700 гр. (семьсот грамм)
Рецепт приготовления:
- Апельсины промойте и обдайте кипятком, достаньте, просушите салфеткой и отправьте в морозильник на 12 часов.
- Затем апельсины разморозьте в горячей воде, нарежьте на четвертинки и каждый кусочек ещё пополам. Пропустите через мясорубку вместе с кожурой.
- В кастрюлю влейте один литр кипячёной охлаждённой воды, выложите апельсиновую массу и оставьте на 15 минут.
- Апельсиновый настой процедите через марлю либо ситечко.
- Настой залейте 6 л. холодной питьевой воды, добавьте сок 2 лимонов и весь сахар. Можете сахар растворить в 0,5 л. кипятка и залить в лимонад.
- Перемешайте и оставьте на 1 час.
Цитрусовый морс из лимона и апельсина готов.
Приятного аппетита!
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