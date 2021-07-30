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Цитрусовый морс из лимона и апельсина. Витаминный напиток для всей семьи

Цитрусовый морс из лимона и апельсина — прекрасный витаминный напиток для всей семьи.

Цитрусовый морс из лимона и апельсина: ингредиенты

Цитрусовый морс из лимона и апельсина

  1. Апельсины крупные и сочные — 4 шт. (четыре штуки)
  2. Вода — 6-7 л. (шесть — семь литров)
  3. Лимон — 2 шт. (две штуки)
  4. Сахар — 700 гр. (семьсот грамм)

Рецепт приготовления:

  • Апельсины промойте и обдайте кипятком, достаньте, просушите салфеткой и отправьте в морозильник на 12 часов.
  • Затем апельсины разморозьте в горячей воде, нарежьте на четвертинки и каждый кусочек ещё пополам. Пропустите через мясорубку вместе с кожурой.
  • В кастрюлю влейте один литр кипячёной охлаждённой воды, выложите апельсиновую массу и оставьте на 15 минут.
  • Апельсиновый настой процедите через марлю либо ситечко.
  • Настой залейте 6 л. холодной питьевой воды, добавьте сок 2 лимонов и весь сахар. Можете сахар растворить в 0,5 л. кипятка и залить в лимонад.
  • Перемешайте и оставьте на 1 час.

Цитрусовый морс из лимона и апельсина готов.

Цитрусовый морс из лимона и апельсина. Витаминный напиток для всей семьи 2

Приятного аппетита!

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