Пышные беляши с мясом на сковороде. Нисколько не уступают пирожкам

Пышные беляши с мясом на сковороде вам понравятся своим ярким и насыщенным вкусом. С таким блюдом никто не останется голодным.

Пышные беляши с мясом на сковороде: ингредиенты

Мука — 800 гр. (восемьсот грамм) Сливочное масло — 200 гр. (двести грамм) Яйца — 2 шт. (две штуки) Сухие дрожжи — 2 ч. л (две чайные ложки) Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки) Говядина — 200 гр. (двести грамм0 Свинина — 300 гр. (триста грамм) Белый хлеб — 60 гр. (шестьдесят грамм) Лук — 1 шт. (одна штука) Чеснок — 2 з. (два зубчика) Кефир — 100 мл.(сто миллилитров) Молоко — 500 мл. (пятьсот миллилитров) Красный молотый перец — по желанию Морская мелкая соль — по вкусу Чёрный молотый перец — по вкусу Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Залейте 2 ч. л дрожжей половиной стакана тёплого молока, добавьте 2-3 л. сахара и тщательно размешайте, уберите в тепло на 15 минут, когда появится шапочка, можете перейти к замешиванию теста.

Просейте в миску муку, добавьте стакан муки к дрожжам, влейте молоко и перемешайте. При вымешивании добавьте второй стакан муки, присыпьте готовое тесто небольшим количеством муки, накройте кухонным полотенцем и поставьте в тёплое место на полтора часа.

Растопите сливочное масло на водяной бане или микроволновой печи, оставьте в стороне остывать. Яйца подготовьте заранее, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Белки аккуратно отделите от желтков.

Яйца подготовьте заранее, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Белки аккуратно отделите от желтков. Оба вида мяса обсушите, нарежьте крупными кусками пропустите через мясорубку вместе с луком, двумя зубчиками чеснока и замоченным в молоке хлебом. Перемешайте, посолите и поперчите. Затем добавьте 100 мл. кефира и размешайте.

Тесто достаньте через полтора часа, добавьте в него сливочное масло, желтки и оставшуюся муку, хорошо перемешайте, введите взбитые с солью белки и вымесите эластичное тесто. Накройте полотенцем и поставьте в тепло.

Затем отрывайте от теста кусочек, разомните в лепёшку, в центр положите фарш и сформируйте беляши. Готовые беляши обжарьте в растительном масле, выложите в глубокую тарелку и накройте полотенцем. После того, как немного остынут, подавайте на стол.

Пышные беляши с мясом на сковороде — вкусные и пышные.

Приятного аппетита!