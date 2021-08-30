Пышные беляши с мясом на сковороде. Нисколько не уступают пирожкам

Пышные беляши с мясом на сковороде вам понравятся своим ярким и насыщенным вкусом. С таким блюдом никто не останется голодным.
Пышные беляши с мясом на сковороде: ингредиенты
- Мука — 800 гр. (восемьсот грамм)
- Сливочное масло — 200 гр. (двести грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Сухие дрожжи — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Говядина — 200 гр. (двести грамм0
- Свинина — 300 гр. (триста грамм)
- Белый хлеб — 60 гр. (шестьдесят грамм)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
- Кефир — 100 мл.(сто миллилитров)
- Молоко — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
- Красный молотый перец — по желанию
- Морская мелкая соль — по вкусу
- Чёрный молотый перец — по вкусу
- Растительное масло для жарки
Способ приготовления:
- Залейте 2 ч. л дрожжей половиной стакана тёплого молока, добавьте 2-3 л. сахара и тщательно размешайте, уберите в тепло на 15 минут, когда появится шапочка, можете перейти к замешиванию теста.
- Просейте в миску муку, добавьте стакан муки к дрожжам, влейте молоко и перемешайте. При вымешивании добавьте второй стакан муки, присыпьте готовое тесто небольшим количеством муки, накройте кухонным полотенцем и поставьте в тёплое место на полтора часа.
- Растопите сливочное масло на водяной бане или микроволновой печи, оставьте в стороне остывать. Яйца подготовьте заранее, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Белки аккуратно отделите от желтков.
- Оба вида мяса обсушите, нарежьте крупными кусками пропустите через мясорубку вместе с луком, двумя зубчиками чеснока и замоченным в молоке хлебом. Перемешайте, посолите и поперчите. Затем добавьте 100 мл. кефира и размешайте.
- Тесто достаньте через полтора часа, добавьте в него сливочное масло, желтки и оставшуюся муку, хорошо перемешайте, введите взбитые с солью белки и вымесите эластичное тесто. Накройте полотенцем и поставьте в тепло.
- Затем отрывайте от теста кусочек, разомните в лепёшку, в центр положите фарш и сформируйте беляши. Готовые беляши обжарьте в растительном масле, выложите в глубокую тарелку и накройте полотенцем. После того, как немного остынут, подавайте на стол.
Пышные беляши с мясом на сковороде — вкусные и пышные.
Приятного аппетита!
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