Засолка овощного ассорти: быстрое квашеные без заморочек. (Видео)

Засолка овощного ассорти! Сегодня у нас простой праздник, будем готовить разносол, сварим картофель, нарежем лук и вместе с солениями превратим вечер во вкусный праздник.

Покажем Засолка овощного ассорти: Быстрое соленье без заморочек- всегда отличный и хрустящий. Кажется, готовить разносол – дело очень простое, кому не под силу? Но у меня есть один важный пункт и еше пунктики, следуя которым он в этом году у вас будет, безусловно, хрустящим, вкусным, и очень быстро закончится.

Засолка овощного ассорти: ингредиенты

Капуста — 1 кочан

Цветная капуста — 1 кочан

Огурец-8 шт, мелких

Зеленые помидоры-4 шт.

Морковь-4 шт.

Лук-1 шт.

Чеснок — 2 головки

Кабачки-1 шт.

Острый солёный перчик — 1 шт.

Соль-обязательно крупная морская – на 3 литра воды, 200 грамм крупной соли

Бахар, перец в зёрнах, лавровый лист

Сельдерей- 1 связка, по желанию-кориандр или свежий укроп

Сушёный укроп- 1 пучок.

Засолка овощного ассорти: пошаговая рецепт

Разносол предполагает совокупность всех овощей на рынке, но вы можете пополнить или исключить из представленного нами списка конкретные овощи.

Начинаем с самых поздних по готовности ингредиентов, которые нужно поместить в самые нижние слои – это капуста.

Нарезаем капусту на маленькие куски, чтобы потом было легко достать и полностью съесть эту порцию.

Цветную капусту делим руками на отдельные веточки, при использовании ножа, цветная капуста крошится, вручную легко отделяем по одной веточке.

Режем морковь по собственному усмотрению: вдоль, кругами, можно прямым ножом, а можно использовать нож с зигзагообразным лезвием, как вы любите или привыкли. Это тоже ставим в сторону.

Зеленые помидоры можно положить и целиком, и разрезать на несколько частей, чтобы потом легче было есть, я укладываю их цельные в нижних слоях, а сверху – нарезанные.

Огурцы не стоит разрезать, нужно положить полностью, удалить куски с краёв чуть побольше.

Острый солёный перчик нарезаем послойно, чтобы наполнить между слоями. Если вы любите очень острый разносол и у вас нет маленьких детей дома, вы можете положить 2 перчика.

В разносол я также кладу 1 головку лука, разделяю на 4 части и кладу в слои, получается интересный вкус.

Обычно берут эмалированное ведро для разносола. И это не случайный выбор, в эмалированной таре он никогда не размякнет и не произойдет разложения вредных веществ при контакте с рассолом, что, вероятно, в случае пластиковой или оцинкованной тары. Кроме того, нижняя часть ведра более узкая, что позволяет рассолу с самого начала полностью покрыть разносол. Для съемок наиболее подходящим был этот вариант, поэтому я на этот раз солить буду в этой таре.

В самом нижнем слое выстроим стебли и листья свежего сельдерея, основной вкус и запах разносолу придаст эта зелень, без сельдерея не приготовишь разносол, а также обязательно желаемый ингредиент – сушенные стебли укропа.

На эти листья насыпаем бахар, черный перец в зёрнах и лавровый лист.

Чеснок является обязательным неотъемлемым компонентом разносола, мы заранее очищаем, можем также разделить зубчики, чтобы он придал более сильный вкус, можем именно так сложить под слоями, а также между ними.

Выкладываем сушенные стебли укропа, наш укроп, кажется, сильно высох.

Кусочки солёного перчика и кориандра тоже кладу между слоями, они придают очень нежный вкус.

Начинаем с капусты, да, «с добрым солением», в древности наши бабушки, готовя соленья, вначале непременно говорили эти слова, говорят в слове есть великая мудрость, и мы будем следовать мудрости наших бабушек.

Ещё один нюанс: необходимо с радостным настроением готовить разносол, любую готовку на кухне, делаем напевая и с радостью, блюдо получает от этого живительный вкус, поверьте.

Выложили также цветную капусту.

Настало время для выкладки лука. Морковь и другие мелкие компоненты тоже не забываем класть, необязательно, чтобы выкладывать по пунктам, произвольно – свободная кладка даёт выигрыш во вкусе.

Огурцы и целые, и нарезанные помидоры кладём на верхние слои.

На самом верху кладем кусочки одного кабачка, что, в первую очередь, засолиться.

Снова в той же последовательности кладем все мелкие ингредиенты и уже, кажется, время ловить самый важный момент, от которого зависит вкус вашего разносола.

Моя бабушка готовила разносол на крупную каменную соль, но я, уже как второе поколение, отдаю предпочтение крупной морской соли. Так как и вы подтвердите, что крупная каменная соль не так растворяется в воде и оседает на дне черным песочным осадком, а значит и в разносоле будут песчинки.

Если брать соль из обычного мелкого камня, то в этом случае готовности разносола вода быстро становится тягучей, а сами ингредиенты размягчаются, не будет свойственного разносолу хруста.

Поэтому я нашла наиболее подходящее решение и использую в последние годы крупную морскую соль для получения рассола.

Бастурму в скором времени приготовим в нашем эфире, нам понадобится качественная и вкусная соль, тем более, что Дельтасал очень доступен по сравнению с хорошим качеством.

Действительно, очень важно правильно выбирать соль для рассола, мы выбрали соль, теперь определим количество, что весьма важно.

На литр воды нужно взять одну большую ложку крупной соли с горкой, мелкую соль оставим в стороне.

Эта крупная ложка эквивалентна 2 столовым ложкам.

Для указанного мною объема разносола нам необходимо взять 3 литра воды, я три раза приготовлю рассол по этому принципу и полностью залью ингредиенты. Вот посмотрите, как быстро и полностью растворилась, причем без всякого осадка, получился идеальный рассол.

Полностью заливаем разносол.

Если в указанном количестве вода не накроет весь объем вашего разносола, не беспокойтесь. Вода может с самого начала не накрыть.

Нужно положить на кислоту тарелку, или в нашем случае лучше всего подходит этот широкий поднос, хорошо прижать массу, более того, нужно положить сверху тяжесть. Это может быть специальный камень,или в нашем случае спортивная гиря, что тоже очень удобно.

В течение дня он под тяжестью прижмёт массу, уровень воды поднимется и накроет наш разносол.

Если держать разносол в теплой комнате, то он будет готова через десять дней или даже через неделю.

Засолка овощного ассорти: готова

Картофель сварим, рыбу разрежем, да, лук не будем забывать и, конечно же, разносол… Присоединяйтесь.