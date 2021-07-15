Засолка овощного ассорти: быстрое квашеные без заморочек. (Видео)

Засолка овощного ассорти! Сегодня у нас простой праздник, будем готовить разносол, сварим картофель, нарежем лук и вместе с солениями превратим вечер во вкусный праздник.
Покажем Засолка овощного ассорти: Быстрое соленье без заморочек- всегда отличный и хрустящий. Кажется, готовить разносол – дело очень простое, кому не под силу? Но у меня есть один важный пункт и еше пунктики, следуя которым он в этом году у вас будет, безусловно, хрустящим, вкусным, и очень быстро закончится.
Засолка овощного ассорти: ингредиенты
- Капуста — 1 кочан
- Цветная капуста — 1 кочан
- Огурец-8 шт, мелких
- Зеленые помидоры-4 шт.
- Морковь-4 шт.
- Лук-1 шт.
- Чеснок — 2 головки
- Кабачки-1 шт.
- Острый солёный перчик — 1 шт.
- Соль-обязательно крупная морская – на 3 литра воды, 200 грамм крупной соли
- Бахар, перец в зёрнах, лавровый лист
- Сельдерей- 1 связка, по желанию-кориандр или свежий укроп
- Сушёный укроп- 1 пучок.
Засолка овощного ассорти: пошаговая рецепт
- Разносол предполагает совокупность всех овощей на рынке, но вы можете пополнить или исключить из представленного нами списка конкретные овощи.
- Начинаем с самых поздних по готовности ингредиентов, которые нужно поместить в самые нижние слои – это капуста.
- Нарезаем капусту на маленькие куски, чтобы потом было легко достать и полностью съесть эту порцию.
- Цветную капусту делим руками на отдельные веточки, при использовании ножа, цветная капуста крошится, вручную легко отделяем по одной веточке.
- Режем морковь по собственному усмотрению: вдоль, кругами, можно прямым ножом, а можно использовать нож с зигзагообразным лезвием, как вы любите или привыкли. Это тоже ставим в сторону.
- Зеленые помидоры можно положить и целиком, и разрезать на несколько частей, чтобы потом легче было есть, я укладываю их цельные в нижних слоях, а сверху – нарезанные.
- Огурцы не стоит разрезать, нужно положить полностью, удалить куски с краёв чуть побольше.
- Острый солёный перчик нарезаем послойно, чтобы наполнить между слоями. Если вы любите очень острый разносол и у вас нет маленьких детей дома, вы можете положить 2 перчика.
- В разносол я также кладу 1 головку лука, разделяю на 4 части и кладу в слои, получается интересный вкус.
- Обычно берут эмалированное ведро для разносола. И это не случайный выбор, в эмалированной таре он никогда не размякнет и не произойдет разложения вредных веществ при контакте с рассолом, что, вероятно, в случае пластиковой или оцинкованной тары. Кроме того, нижняя часть ведра более узкая, что позволяет рассолу с самого начала полностью покрыть разносол. Для съемок наиболее подходящим был этот вариант, поэтому я на этот раз солить буду в этой таре.
- В самом нижнем слое выстроим стебли и листья свежего сельдерея, основной вкус и запах разносолу придаст эта зелень, без сельдерея не приготовишь разносол, а также обязательно желаемый ингредиент – сушенные стебли укропа.
- На эти листья насыпаем бахар, черный перец в зёрнах и лавровый лист.
- Чеснок является обязательным неотъемлемым компонентом разносола, мы заранее очищаем, можем также разделить зубчики, чтобы он придал более сильный вкус, можем именно так сложить под слоями, а также между ними.
- Выкладываем сушенные стебли укропа, наш укроп, кажется, сильно высох.
- Кусочки солёного перчика и кориандра тоже кладу между слоями, они придают очень нежный вкус.
- Начинаем с капусты, да, «с добрым солением», в древности наши бабушки, готовя соленья, вначале непременно говорили эти слова, говорят в слове есть великая мудрость, и мы будем следовать мудрости наших бабушек.
- Ещё один нюанс: необходимо с радостным настроением готовить разносол, любую готовку на кухне, делаем напевая и с радостью, блюдо получает от этого живительный вкус, поверьте.
- Выложили также цветную капусту.
- Настало время для выкладки лука. Морковь и другие мелкие компоненты тоже не забываем класть, необязательно, чтобы выкладывать по пунктам, произвольно – свободная кладка даёт выигрыш во вкусе.
- Огурцы и целые, и нарезанные помидоры кладём на верхние слои.
- На самом верху кладем кусочки одного кабачка, что, в первую очередь, засолиться.
- Снова в той же последовательности кладем все мелкие ингредиенты и уже, кажется, время ловить самый важный момент, от которого зависит вкус вашего разносола.
- Моя бабушка готовила разносол на крупную каменную соль, но я, уже как второе поколение, отдаю предпочтение крупной морской соли. Так как и вы подтвердите, что крупная каменная соль не так растворяется в воде и оседает на дне черным песочным осадком, а значит и в разносоле будут песчинки.
- Если брать соль из обычного мелкого камня, то в этом случае готовности разносола вода быстро становится тягучей, а сами ингредиенты размягчаются, не будет свойственного разносолу хруста.
- Поэтому я нашла наиболее подходящее решение и использую в последние годы крупную морскую соль для получения рассола.
- Бастурму в скором времени приготовим в нашем эфире, нам понадобится качественная и вкусная соль, тем более, что Дельтасал очень доступен по сравнению с хорошим качеством.
- Действительно, очень важно правильно выбирать соль для рассола, мы выбрали соль, теперь определим количество, что весьма важно.
- На литр воды нужно взять одну большую ложку крупной соли с горкой, мелкую соль оставим в стороне.
- Эта крупная ложка эквивалентна 2 столовым ложкам.
- Для указанного мною объема разносола нам необходимо взять 3 литра воды, я три раза приготовлю рассол по этому принципу и полностью залью ингредиенты. Вот посмотрите, как быстро и полностью растворилась, причем без всякого осадка, получился идеальный рассол.
- Полностью заливаем разносол.
- Если в указанном количестве вода не накроет весь объем вашего разносола, не беспокойтесь. Вода может с самого начала не накрыть.
- Нужно положить на кислоту тарелку, или в нашем случае лучше всего подходит этот широкий поднос, хорошо прижать массу, более того, нужно положить сверху тяжесть. Это может быть специальный камень,или в нашем случае спортивная гиря, что тоже очень удобно.
- В течение дня он под тяжестью прижмёт массу, уровень воды поднимется и накроет наш разносол.
- Если держать разносол в теплой комнате, то он будет готова через десять дней или даже через неделю.
Засолка овощного ассорти: готова
Картофель сварим, рыбу разрежем, да, лук не будем забывать и, конечно же, разносол… Присоединяйтесь.
Засолка овощного ассорти: видео
Всем приятного аппетита!
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