Пирог из лаваша с творогом с вишнёвой начинкой получается очень вкусным. Рецепт прост в приготовлении. Больше всего мне нравится, что в творожном пироге получается много начинки. А кроме того, есть еще и поливка из сметаны, которая делает лаваш мягче и вкуснее.

Пирог из лаваша с творогом с вишневой начинкой: ингредиенты

500 (пятьсот) гр — творога 2 (две) шт — лаваша 4 (четыре) шт — яиц 250 (двести пятьдесят) мл — сметаны 200 (двести) гр — вишни 3 (три) ст. ложки — сахара 2 (две) ст. ложки — манной крупы 10 (десять) гр — ванильного сахара

Рецепт приготовления: