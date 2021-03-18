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Пирог из лаваша с творогом с вишнёвой начинкой

Пирог из лаваша с творогом с вишнёвой начинкой получается очень вкусным. Рецепт прост в приготовлении. Больше всего мне нравится, что в творожном пироге получается много начинки. А кроме того, есть еще и поливка из сметаны, которая делает лаваш мягче и вкуснее.

Пирог из лаваша с творогом с вишневой начинкой

Пирог из лаваша с творогом с вишневой начинкой: ингредиенты

  1. 500 (пятьсот) гр — творога
  2. 2 (две) шт — лаваша
  3. 4 (четыре) шт — яиц
  4. 250 (двести пятьдесят) мл — сметаны
  5. 200 (двести) гр — вишни
  6. 3 (три) ст. ложки — сахара
  7. 2 (две) ст. ложки — манной крупы
  8. 10 (десять) гр — ванильного сахара

Рецепт приготовления:

  • Взбейте 2 яйца, половину сахара и 5 гр ванильного сахара. Продолжая взбивать, добавьте манку, а затем творог
  • Отдельно взбейте оставшиеся яйца, сахар и ванильный сахар. Добавьте сметану и продолжайте взбивать. Выложите два лаваша, смажьте их творожной смесью. Равномерно распределите ягоды и сверните лаваш в рулет. Теперь сверните рулет улиткой и выложите в застеленную пергаментом форму. Или же можете смазать форму растительным маслом
  • Сверху полейте десерт сметанной смесью. Отправьте пирог выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на сорок пять минут. Для приготовления пирога с творожной начинкой можно использовать любые ягоды.
    В разрезе угощение выглядит просто невероятно. Пирог из лаваша с творогом с вишневой начинкой получился на славу. Готовьте на здоровье!
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