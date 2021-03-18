Пирог из лаваша с творогом с вишнёвой начинкой получается очень вкусным. Рецепт прост в приготовлении. Больше всего мне нравится, что в творожном пироге получается много начинки. А кроме того, есть еще и поливка из сметаны, которая делает лаваш мягче и вкуснее.
Пирог из лаваша с творогом с вишневой начинкой: ингредиенты
- 500 (пятьсот) гр — творога
- 2 (две) шт — лаваша
- 4 (четыре) шт — яиц
- 250 (двести пятьдесят) мл — сметаны
- 200 (двести) гр — вишни
- 3 (три) ст. ложки — сахара
- 2 (две) ст. ложки — манной крупы
- 10 (десять) гр — ванильного сахара
Рецепт приготовления:
- Взбейте 2 яйца, половину сахара и 5 гр ванильного сахара. Продолжая взбивать, добавьте манку, а затем творог
- Отдельно взбейте оставшиеся яйца, сахар и ванильный сахар. Добавьте сметану и продолжайте взбивать. Выложите два лаваша, смажьте их творожной смесью. Равномерно распределите ягоды и сверните лаваш в рулет. Теперь сверните рулет улиткой и выложите в застеленную пергаментом форму. Или же можете смазать форму растительным маслом
- Сверху полейте десерт сметанной смесью. Отправьте пирог выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на сорок пять минут. Для приготовления пирога с творожной начинкой можно использовать любые ягоды. В разрезе угощение выглядит просто невероятно. Пирог из лаваша с творогом с вишневой начинкой получился на славу. Готовьте на здоровье!
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