За 5 минут!!! Идеальный торт «Пожалейте себя» на новогодний стол!

Каждая хозяйка старается поставить на праздничный стол самые вкусные и изысканные блюда, но на торт не всегда остаются время и силы. Этот десерт станет настоящей палочкой-выручалочкой. Быстро и обалденно вкусно!

Ингредиенты:

Творог 700 г

Желатин 40 г

Вода 100-150 мл

Сахар

Ванильный сахар

Сметана 200 г

Фрукты

Как готовить:

Блендером взбейте творог, сметану, сахар и ванильный сахар.

Добавьте растворенный желатин и кусочки фруктов.

Вылейте массу в силиконовую фору и оставьте в холодильнике застывать.

Извлеките из формы.