За 5 минут!!! Идеальный торт «Пожалейте себя» на новогодний стол!

Каждая хозяйка старается поставить на праздничный стол самые вкусные и изысканные блюда, но на торт не всегда остаются время и силы. Этот десерт станет настоящей палочкой-выручалочкой. Быстро и обалденно вкусно!
Ингредиенты:
Творог 700 г
Желатин 40 г
Вода 100-150 мл
Сахар
Ванильный сахар
Сметана 200 г
Фрукты
Как готовить:
Блендером взбейте творог, сметану, сахар и ванильный сахар.
Добавьте растворенный желатин и кусочки фруктов.
Вылейте массу в силиконовую фору и оставьте в холодильнике застывать.
Извлеките из формы.
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