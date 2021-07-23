Пока есть кабачки, готовлю так. Вкусный и полезный обед на сковороде

В сковороде можно сделать очень вкусные и полезные блюда из сезонных овощей. Для этого рецепта нам потребуются кабачки и фарш, немного свободного времени.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 2 шт;
- яйца, 5 шт;
- мука, 3 ст.л;
- фарш, 400 г;
- томатный сок, 200 мл;
- лук, 1 шт;
- зелень и зеленый лук;
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Кабачки трем на крупной терке, солим и оставляем на несколько минут, чтобы овощи дали сок, отжимаем.
Яйца солим и перчим, смешиваем с кабачками и резанным зеленым луком и зеленью.
Перемешиваем, всыпаем муку, вымешиваем до однородности.
Сковороду смазываем растительным маслом и обжариваем кабачковые блины.
Фарш заправляем тертым луком, солью, перцем и прочими специями по своему вкусу.
Остывшие блины смазываем фаршем, сворачиваем трубочками.
Выкладываем рулеты на сковороду, заливаем томатным соусом и тушим на небольшом огне 35 минут под крышкой.
Совет: чтобы соус был более мягким, смешайте томатный соус со сметаной или сливками. Можно еще добавить чеснока, зелени.
Подаю такие бризоли с самыми разными гарнирами, вкусно с рисом или картофельным пюре. А соусом можно поливать гарнир.
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