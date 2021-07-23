Пока есть кабачки, готовлю так. Вкусный и полезный обед на сковороде

В сковороде можно сделать очень вкусные и полезные блюда из сезонных овощей. Для этого рецепта нам потребуются кабачки и фарш, немного свободного времени.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 2 шт;

яйца, 5 шт;

мука, 3 ст.л;

фарш, 400 г;

томатный сок, 200 мл;

лук, 1 шт;

зелень и зеленый лук;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Кабачки трем на крупной терке, солим и оставляем на несколько минут, чтобы овощи дали сок, отжимаем.

Яйца солим и перчим, смешиваем с кабачками и резанным зеленым луком и зеленью.

Перемешиваем, всыпаем муку, вымешиваем до однородности.

Сковороду смазываем растительным маслом и обжариваем кабачковые блины.

Фарш заправляем тертым луком, солью, перцем и прочими специями по своему вкусу.

Остывшие блины смазываем фаршем, сворачиваем трубочками.

Выкладываем рулеты на сковороду, заливаем томатным соусом и тушим на небольшом огне 35 минут под крышкой.

Совет: чтобы соус был более мягким, смешайте томатный соус со сметаной или сливками. Можно еще добавить чеснока, зелени.

Подаю такие бризоли с самыми разными гарнирами, вкусно с рисом или картофельным пюре. А соусом можно поливать гарнир.