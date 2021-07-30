Курица с рисом под соусом терияки. Можно подавать на праздничный и повседневный ужин

Курица с рисом под соусом терияки получается нежной и оригинальной.
Курица с рисом под соусом терияки: ингредиенты
- Рис с длинными зёрнами — 260 гр. (двести шестьдесят грамм)
- Куриное филе — 550 гр. (пятьсот- пятьдесят грамм)
- Растительное масло — 2 с. л (две столовые ложки)
- Соевый соус — 55 мл. (пятьдесят пять миллилитров)
- Крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Рисовый уксус 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Чеснок — 4з. (четыре зубчика)
- Чёрный и красный перец — по1/3 ч. л (треть чайной ложки)
- Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Соль, корица — по вкусу
- Вода — 500 мл. для риса и 100 мл. для крахмала (шестьсот миллилитров)
- Имбирный корень — 11 гр. (одиннадцать грамм)
Рецепт приготовления:
- Курицу нарежьте брусками, чеснок и имбирь измельчите, промойте рис, залейте водой и варите после запекания15 минут, затем огонь выключите и оставьте настаиваться ещё 10 минут. Уксус разведите с третью сахара, небольшим количеством соли, введите рис и перемешайте.
- Курицу обжарьте на разогретой с маслом сковороде со всех сторон 7 минут. Введите имбирь с чесноком. прожарьте с минуту, влейте соус, всыпьте перцы, корицу и оставшийся сахар. Крахмал разведите в воде, вымешайте и влейте в сковороду. После закипания, закройте крышкой, ослабьте огонь и тушите минуты три. Подавать можете с кунжутными семечками острым перцем.
Курица с рисом под соусом терияки — самый вкусный и простой рецепт.
Приятного аппетита!
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