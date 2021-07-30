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Курица с рисом под соусом терияки. Можно подавать на праздничный и повседневный ужин

Курица с рисом под соусом терияки получается нежной и оригинальной.

Курица с рисом под соусом терияки: ингредиенты

Курица с рисом под соусом терияки

  1. Рис с длинными зёрнами — 260 гр. (двести шестьдесят грамм)
  2. Куриное филе — 550 гр. (пятьсот- пятьдесят грамм)
  3. Растительное масло — 2 с. л (две столовые ложки)
  4. Соевый соус — 55 мл. (пятьдесят пять миллилитров)
  5. Крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  6. Рисовый уксус 1 ст. л (одна столовая ложка)
  7. Чеснок — 4з. (четыре зубчика)
  8. Чёрный и красный перец — по1/3 ч. л (треть чайной ложки)
  9. Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки)
  10. Соль, корица — по вкусу
  11. Вода — 500 мл. для риса и 100 мл. для крахмала (шестьсот миллилитров)
  12. Имбирный корень — 11 гр. (одиннадцать грамм)

Рецепт приготовления:

  • Курицу нарежьте брусками, чеснок и имбирь измельчите, промойте рис, залейте водой и варите после запекания15 минут, затем огонь выключите и оставьте настаиваться ещё 10 минут. Уксус разведите с третью сахара, небольшим количеством соли, введите рис и перемешайте.
  • Курицу обжарьте на разогретой с маслом сковороде со всех сторон 7 минут. Введите имбирь с чесноком. прожарьте с минуту, влейте соус, всыпьте перцы, корицу и оставшийся сахар. Крахмал разведите в воде, вымешайте и влейте в сковороду. После закипания, закройте крышкой, ослабьте огонь и тушите минуты три.
    Подавать можете с кунжутными семечками острым перцем.

Курица с рисом под соусом терияки — самый вкусный и простой рецепт.

Курица с рисом под соусом терияки. Можно подавать на праздничный и повседневный ужин 2

Приятного аппетита!

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