Всего 3 ингредиента. Вкусный рецепт за 5 минут

Простой и вкусный десерт из банана и печенья, кокоса вам точно понравится. Небольшое количество продуктов и минимум времени для готовки – это несомненные плюсы этого рецепта.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- печенье, 400 г;
- бананы, 3 шт;
- кокосовая стружка.
Процесс приготовления
Печень измельчаем в крошку любым, удобным для вас способом.
Бананы превращаем в пюре вилкой или при помощи блендера.
Смешиваем крошку с банановой массой до полной однородности – должна быть тугая, не растекающаяся масса.
Формируем небольшие шарики, размером с грецкий орех.
Обваливаем в кокосовой стружке и отправляем в холодильник на несколько часов.
Обваливать можно и в тертом шоколаде или вообще растопить шоколад и окунуть шарики, выложить на пергаментную бумагу.
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