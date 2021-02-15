Скатерть-Самобранка

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Всего 3 ингредиента. Вкусный рецепт за 5 минут

Простой и вкусный десерт из банана и печенья, кокоса вам точно понравится. Небольшое количество продуктов и минимум времени для готовки – это несомненные плюсы этого рецепта.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • печенье, 400 г;
  • бананы, 3 шт;
  • кокосовая стружка.

Процесс приготовления

Печень измельчаем в крошку любым, удобным для вас способом.

Бананы превращаем в пюре вилкой или при помощи блендера.

Смешиваем крошку с банановой массой до полной однородности – должна быть тугая, не растекающаяся масса.

Формируем небольшие шарики, размером с грецкий орех.

Всего 3 ингредиента. Вкусный рецепт за 5 минут

Обваливаем в кокосовой стружке и отправляем в холодильник на несколько часов.

Обваливать можно и в тертом шоколаде или вообще растопить шоколад и окунуть шарики, выложить на пергаментную бумагу.

Всего 3 ингредиента. Вкусный рецепт за 5 минут

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