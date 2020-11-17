Папа рассказал, как жарить картофель по-новому! Все подруг просили рецепт

Жаренный картофель с капустой получается очень вкусно и ароматно. Главное, точно соблюдайте все рекомендации в рецепте. Продукты берите в произвольном количестве, чем больше – тем вкуснее.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель;
- лук;
- капуста;
- соль, перец, растительное масло.
Процесс приготовления
Картофель чистим и режем соломкой, промываем под холодной водой.
Просушиваем бумажными полотенцами и выкладываем в разогретое растительное масло. Обжариваем почти до готовности, но пока не солим.
Добавляем немного тонко шинкованной капусты и мелко резаный лук. Перемешиваем и обжариваем.
Когда все ингредиенты уже готовы, солим и перчим, недолго жарим и подаем на стол, посыпав свежей или мороженой зеленью.
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