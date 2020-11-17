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Папа рассказал, как жарить картофель по-новому! Все подруг просили рецепт

Жаренный картофель с капустой получается очень вкусно и ароматно. Главное, точно соблюдайте все рекомендации в рецепте. Продукты берите в произвольном количестве, чем больше – тем вкуснее.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель;
  • лук;
  • капуста;
  • соль, перец, растительное масло.

Процесс приготовления

Картофель чистим и режем соломкой, промываем под холодной водой.

Просушиваем бумажными полотенцами и выкладываем в разогретое растительное масло. Обжариваем почти до готовности, но пока не солим.

Добавляем немного тонко шинкованной капусты и мелко резаный лук. Перемешиваем и обжариваем.

Когда все ингредиенты уже готовы, солим и перчим, недолго жарим и подаем на стол, посыпав свежей или мороженой зеленью.

Папа рассказал, как жарить картофель по-новому! Все подруг просили рецепт

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