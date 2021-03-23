Популярные статьи

Свежие комментарии

Отбивные с сырной начинкой. Это мясо получается вкуснее котлет и шашлыка

Отбивные с сырной начинкой получаются очень вкусными, аппетитными. Этот рецепт просто идеален. Это отличная замена шашлыку и котлетам.

Отбивные с сырной начинкой

Отбивные с сырной начинкой: ингредиенты

  1. 3 (три) куска — мяса
  2. 1 (одна) шт — лука
  3. 2 (две) шт — картофеля
  4. 4 (четыре) ст. ложки — сметаны или майнеза
  5. 2 (две) ч. ложки — горчицы
  6. соль
  7. 100 (сто) гр — сыра
  8. перец
  9. зелень
  10. специи

Рецепт приготовления:

  • Возьмите мясо и хорошенько отбейте. Можно взять свинину или курицу. Затем посолите, поперчите, добавьте к нему специи и оставьте мариноваться
  • Лук нарежьте кольцами
  • Помидоры нарежьте кружочками
  • Противень застелите бумагой для выпекания и выложите кружочки лука, а на них положите отбивные. Смажьте мясо горчицей и выложите колечки из помидор. Также помидоры смажьте измельченным чесноком, посолите, поперчите по вкусу
  • Картофель отварите в мундире. Затем натрите на средней терке и посыпьте помидоры. Также картофельный слой нужно смазать сметаной или майонезом — по вкусу
  • Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте блюдо запекаться на сорок минут. За пять минут до окончания готовки отбивные нужно посыпать тертым сыром
  • Поделюсь лайфхаком: для того чтобы мясо не пригорело, противень можно накрыть фольгой. Но нужно обязательно снять ее за 10–15 минут до окончания запекания.
    Отбивные с сырной начинкой — невероятные! На здоровье.
Ссылка на первоисточник
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Обсудить

Картина дня

наверх