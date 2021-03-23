Отбивные с сырной начинкой. Это мясо получается вкуснее котлет и шашлыка

Отбивные с сырной начинкой получаются очень вкусными, аппетитными. Этот рецепт просто идеален. Это отличная замена шашлыку и котлетам.
Отбивные с сырной начинкой: ингредиенты
- 3 (три) куска — мяса
- 1 (одна) шт — лука
- 2 (две) шт — картофеля
- 4 (четыре) ст. ложки — сметаны или майнеза
- 2 (две) ч. ложки — горчицы
- соль
- 100 (сто) гр — сыра
- перец
- зелень
- специи
Рецепт приготовления:
- Возьмите мясо и хорошенько отбейте. Можно взять свинину или курицу. Затем посолите, поперчите, добавьте к нему специи и оставьте мариноваться
- Лук нарежьте кольцами
- Помидоры нарежьте кружочками
- Противень застелите бумагой для выпекания и выложите кружочки лука, а на них положите отбивные. Смажьте мясо горчицей и выложите колечки из помидор. Также помидоры смажьте измельченным чесноком, посолите, поперчите по вкусу
- Картофель отварите в мундире. Затем натрите на средней терке и посыпьте помидоры. Также картофельный слой нужно смазать сметаной или майонезом — по вкусу
- Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте блюдо запекаться на сорок минут. За пять минут до окончания готовки отбивные нужно посыпать тертым сыром
- Поделюсь лайфхаком: для того чтобы мясо не пригорело, противень можно накрыть фольгой. Но нужно обязательно снять ее за 10–15 минут до окончания запекания. Отбивные с сырной начинкой — невероятные! На здоровье.
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