Чесночная заправка: заготовка на зиму своими руками

Чесночная заправка! Эта универсальная чесночная заправка, рецепт которой мы приводим ниже, обязательно должна быть у Вас в холодильнике. Очень удобная и полезная заготовка на зиму. Она отлично сочетается с любыми овощами. А главное – приготовить ее можно очень просто своими руками.
Ее используют и в салаты, и в закуски, и в супы. Можете приготовить с этой приправой отличную вкусную куриную грудку.
Чесночная заправка: ингредиенты
- две головки чеснока
- одна столовая ложка готовой смеси для маринада или кориандр горошком
- чайная ложка черного молотого перца
- две чайные ложки красного острого перца
- две столовые ложки паприки
- столовая ложка сахарного песка
- столовая ложка соли
- четыре столовые ложки растительного масла
Чесночная заправка: приготовление
- Две головки чеснока очистить и натереть на мелкой терке.
- Добавить чайную ложку соли и размешать.
- Готовую смесь для маринада или же кориандр измельчить в ступке. Добавить в миску с чесноком.
- Туда же отправить паприку, черный молотый перец и красный острый перец.
- Также доложить столовую ложку сахарного песка.
- Все перемешать.
- Четыре столовые ложки растительного масла влить в маленькую емкость и хорошо разогреть.
- Разогретое масло отправить к чесноку.
- Все тщательно перемешать.
М-м-м… — какая вкуснятина у нас получилась, а аромат – обалденный.
Баночку и крышку к ней заранее хорошо промыть горячей водой с содой и дать ей высохнуть.
После приправу переложить в баночку, закрутить крышкой и отправить в холодильник. В холодильнике ее можно хранить довольно-таки долгое время, аж до самой зимы.
Чесночная заправка: готова
Так что приготовьте эту закусочку. Она для Вас станет настоящей палочкой-выручалочкой. Обязательно попробуйте приготовить с этой чесночной заправкой вкусную куриную грудку, рецепт которой можете посмотреть по ссылке.
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