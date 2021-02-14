Чесночная заправка: заготовка на зиму своими руками

Чесночная заправка! Эта универсальная чесночная заправка, рецепт которой мы приводим ниже, обязательно должна быть у Вас в холодильнике. Очень удобная и полезная заготовка на зиму. Она отлично сочетается с любыми овощами. А главное – приготовить ее можно очень просто своими руками.

Ее используют и в салаты, и в закуски, и в супы. Можете приготовить с этой приправой отличную вкусную куриную грудку.

Чесночная заправка: ингредиенты

две головки чеснока

одна столовая ложка готовой смеси для маринада или кориандр горошком

чайная ложка черного молотого перца

две чайные ложки красного острого перца

две столовые ложки паприки

столовая ложка сахарного песка

столовая ложка соли

четыре столовые ложки растительного масла

Чесночная заправка: приготовление

Две головки чеснока очистить и натереть на мелкой терке.

Добавить чайную ложку соли и размешать.

Готовую смесь для маринада или же кориандр измельчить в ступке. Добавить в миску с чесноком.

Туда же отправить паприку, черный молотый перец и красный острый перец.

Также доложить столовую ложку сахарного песка.

Все перемешать.

Четыре столовые ложки растительного масла влить в маленькую емкость и хорошо разогреть.

Разогретое масло отправить к чесноку.

Все тщательно перемешать.

М-м-м… — какая вкуснятина у нас получилась, а аромат – обалденный.

Баночку и крышку к ней заранее хорошо промыть горячей водой с содой и дать ей высохнуть.

После приправу переложить в баночку, закрутить крышкой и отправить в холодильник. В холодильнике ее можно хранить довольно-таки долгое время, аж до самой зимы.

Чесночная заправка: готова

Так что приготовьте эту закусочку. Она для Вас станет настоящей палочкой-выручалочкой. Обязательно попробуйте приготовить с этой чесночной заправкой вкусную куриную грудку, рецепт которой можете посмотреть по ссылке.