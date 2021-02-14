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Чесночная заправка: заготовка на зиму своими руками

Чесночная заправка! Эта универсальная чесночная заправка, рецепт которой мы приводим ниже, обязательно должна быть у Вас в холодильнике. Очень удобная и полезная заготовка на зиму. Она отлично сочетается с любыми овощами. А главное – приготовить ее можно очень просто своими руками.

Ее используют и в салаты, и в закуски, и в супы. Можете приготовить с этой приправой отличную вкусную куриную грудку.

Чесночная заправка: ингредиенты

  • две головки чеснока

Чесночная заправка

  • одна столовая ложка готовой смеси для маринада или кориандр горошком
  • чайная ложка черного молотого перца
  • две чайные ложки красного острого перца
  • две столовые ложки паприки
  • столовая ложка сахарного песка
  • столовая ложка соли
  • четыре столовые ложки растительного масла

Чесночная заправка: приготовление

  • Две головки чеснока очистить и натереть на мелкой терке.

Чесночная заправка: заготовка на зиму своими руками

  • Добавить чайную ложку соли и размешать.
  • Готовую смесь для маринада или же кориандр измельчить в ступке. Добавить в миску с чесноком.
  • Туда же отправить паприку, черный молотый перец и красный острый перец.
  • Также доложить столовую ложку сахарного песка.
  • Все перемешать.
  • Четыре столовые ложки растительного масла влить в маленькую емкость и хорошо разогреть.
  • Разогретое масло отправить к чесноку.
  • Все тщательно перемешать.

Чесночная заправка: заготовка на зиму своими руками

М-м-м… — какая вкуснятина у нас получилась, а аромат – обалденный.

Баночку и крышку к ней заранее хорошо промыть горячей водой с содой и дать ей высохнуть.

После приправу переложить в баночку, закрутить крышкой и отправить в холодильник. В холодильнике ее можно хранить довольно-таки долгое время, аж до самой зимы.

Чесночная заправка: готова

Так что приготовьте эту закусочку. Она для Вас станет настоящей палочкой-выручалочкой. Обязательно попробуйте приготовить с этой чесночной заправкой вкусную куриную грудку, рецепт которой можете посмотреть по ссылке.

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