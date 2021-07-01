Пошаговый рецепт вкусного домашнего кваса. Для резкости добавляю изюм

Домашний квас всегда получается намного лучше, если магазинный продукт. Такой напиток полезен, сделан только из натуральных продуктов. Сахар добавляйте по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

ржаной хлеб;

изюм, 1 ст.л;

сахар, 4 ст.л;

дрожжи, 0.5 ч.л;

вода.

Процесс приготовления

Ржаной хлеб режем кусочками и обсушиваем в духовке. Важно высушить без подгорания, иначе квас получится с горьким вкусом.

В 3х литровую банку кладем на дно сухари, сахар и ложку изюма – немытого, чтобы процесс брожения прошел правильно.

Заливаем кипятком, перемешиваем и оставляем до остывания.

Дрожжи смешиваем с 0.5 ч.л сахара и заливаем теплой водой.

Смешиваем дрожжевую массу с квасом и хорошо перемешиваем. Накрываем крышкой банку и оставляем на сутки для брожения.

Банку ставим в поддон, жидкость будет играть и вытекать.

Сухари поднимутся вверх и это говорит, что напиток готов. Если есть аромат кваса – он точно готов.

Процеживаем через марлю, разливаем по бутылкам и отправляем в холодильник. В каждую бутылку добавляем по несколько штук изюма для резкости.

Напиток получается очень ароматным и свежим.