Великолепный вкусный салат из помидор и перца на зиму – вкуснее, чем лечо

Продолжается пора закатов и мы предлагаем Вам закатать на зиму по нашему рецепту великолепный вкусный салат из помидор и перца. Салат получается очень насыщенным и ароматным, вкуснее, чем лечо.

Вкусный салат из помидор на зиму — необходимые продукты:

килограмм помидоров

восемьсот граммов сладкого перца

четыреста граммов лука

чайная ложка соли

две столовые ложки сахарного песка

тридцать миллилитров растительного масла

столовая ложка девятипроцентного уксуса

Как же готовить вкусный салат из помидоров на зиму:

Сковороду поставить на огонь и хорошенько разогреть ее.

В разогретую сковороду влить растительное масло.

Репчатый лук почистить и нарезать средними кусочками.

Запустить лук в сковороду и обжаривать его на среднем огне, периодично перемешивая, до прозрачности. На это уйдет буквально пару минут.

Обжаренный лук переложить в кастрюлю.

Помидоры помыть и нарезать крупными кусочками.

Перец помыть, удалить семена и плодоножки и крупно нарезать.

Помидоры и перец отправить в кастрюлю с луком.

Добавить соль и сахар.

Поставить кастрюлю на средний огонь.

Как только жидкость в кастрюле закипит, сбавить огонь на минимальный уровень.

Накрыть кастрюлю крышкой и кипятить на очень мелком огне в течение двадцати пяти минут.

По истечении необходимого времени в салат добавить уксус.

Оставить салат под закрытой крышкой на огне еще пару минут.

Выключить огонь под кастрюлей и аккуратно распределить горячий салат по предварительно простерелизованным баночкам.

Наполненные баночки закрутить простерелизованными крышками, слегка прижимая их.

Перевернуть баночки и укутать теплым полотенцем или пледом.

Оставить в таком виде на сутки, пока баночки полностью не остынут.

Вот и готов наш вкусный салат из помидор и перца на зиму.

Из нашего количества продуктов получается полтора литра салата.

Откроете одну баночку зимой, и Вы убедитесь, что этот салат съедается в первую очередь.

Кушайте с удовольствием!

Табуле с булгуром

Также предлагаем вашему вниманию классический рецепт табуле.