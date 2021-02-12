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Великолепный вкусный салат из помидор и перца на зиму – вкуснее, чем лечо

Продолжается пора закатов и мы предлагаем Вам закатать на зиму по нашему рецепту великолепный вкусный салат из помидор и перца. Салат получается очень насыщенным и ароматным, вкуснее, чем лечо.

Вкусный салат из помидор на зиму — необходимые продукты:

  • килограмм помидоров

Великолепный вкусный салат из помидор и перца на зиму – вкуснее, чем лечо

  • восемьсот граммов сладкого перца
  • четыреста граммов лука
  • чайная ложка соли
  • две столовые ложки сахарного песка
  • тридцать миллилитров растительного масла
  • столовая ложка девятипроцентного уксуса

Как же готовить вкусный салат из помидоров на зиму:

  • Сковороду поставить на огонь и хорошенько разогреть ее.
  • В разогретую сковороду влить растительное масло.
  • Репчатый лук почистить и нарезать средними кусочками.
  • Запустить лук в сковороду и обжаривать его на среднем огне, периодично перемешивая, до прозрачности. На это уйдет буквально пару минут.
  • Обжаренный лук переложить в кастрюлю.
  • Помидоры помыть и нарезать крупными кусочками.

Великолепный вкусный салат из помидор и перца на зиму – вкуснее, чем лечо

  • Перец помыть, удалить семена и плодоножки и крупно нарезать.
  • Помидоры и перец отправить в кастрюлю с луком.
  • Добавить соль и сахар.
  • Поставить кастрюлю на средний огонь.
  • Как только жидкость в кастрюле закипит, сбавить огонь на минимальный уровень.

салат из помидор и перца

  • Накрыть кастрюлю крышкой и кипятить на очень мелком огне в течение двадцати пяти минут.
  • По истечении необходимого времени в салат добавить уксус.
  • Оставить салат под закрытой крышкой на огне еще пару минут.
  • Выключить огонь под кастрюлей и аккуратно распределить горячий салат по предварительно простерелизованным баночкам.
  • Наполненные баночки закрутить простерелизованными крышками, слегка прижимая их.
  • Перевернуть баночки и укутать теплым полотенцем или пледом.
  • Оставить в таком виде на сутки, пока баночки полностью не остынут.

Вот и готов наш вкусный салат из помидор и перца на зиму.

салат из помидор и перца

Из нашего количества продуктов получается полтора литра салата.

Откроете одну баночку зимой, и Вы убедитесь, что этот салат съедается в первую очередь.

Кушайте с удовольствием!

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