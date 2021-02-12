Великолепный вкусный салат из помидор и перца на зиму – вкуснее, чем лечо

Продолжается пора закатов и мы предлагаем Вам закатать на зиму по нашему рецепту великолепный вкусный салат из помидор и перца. Салат получается очень насыщенным и ароматным, вкуснее, чем лечо.
Вкусный салат из помидор на зиму — необходимые продукты:
- килограмм помидоров
- восемьсот граммов сладкого перца
- четыреста граммов лука
- чайная ложка соли
- две столовые ложки сахарного песка
- тридцать миллилитров растительного масла
- столовая ложка девятипроцентного уксуса
Как же готовить вкусный салат из помидоров на зиму:
- Сковороду поставить на огонь и хорошенько разогреть ее.
- В разогретую сковороду влить растительное масло.
- Репчатый лук почистить и нарезать средними кусочками.
- Запустить лук в сковороду и обжаривать его на среднем огне, периодично перемешивая, до прозрачности. На это уйдет буквально пару минут.
- Обжаренный лук переложить в кастрюлю.
- Помидоры помыть и нарезать крупными кусочками.
- Перец помыть, удалить семена и плодоножки и крупно нарезать.
- Помидоры и перец отправить в кастрюлю с луком.
- Добавить соль и сахар.
- Поставить кастрюлю на средний огонь.
- Как только жидкость в кастрюле закипит, сбавить огонь на минимальный уровень.
- Накрыть кастрюлю крышкой и кипятить на очень мелком огне в течение двадцати пяти минут.
- По истечении необходимого времени в салат добавить уксус.
- Оставить салат под закрытой крышкой на огне еще пару минут.
- Выключить огонь под кастрюлей и аккуратно распределить горячий салат по предварительно простерелизованным баночкам.
- Наполненные баночки закрутить простерелизованными крышками, слегка прижимая их.
- Перевернуть баночки и укутать теплым полотенцем или пледом.
- Оставить в таком виде на сутки, пока баночки полностью не остынут.
Вот и готов наш вкусный салат из помидор и перца на зиму.
Из нашего количества продуктов получается полтора литра салата.
Откроете одну баночку зимой, и Вы убедитесь, что этот салат съедается в первую очередь.
Кушайте с удовольствием!
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