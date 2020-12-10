Рецепт конфет из какао «Трюфелина». Лучше, чем магазинные трюфели!

Залог успеха этого десерта – в качественном, с высоким процентом жирности какао. Поэтому не экономим на этом продукте, все равно его покупка, обойдется дешевле, чем полкило конфет. Набор продуктов самый простой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- какао, 2 – 3 ст.л;
- молоко сухое, 250 г;
- сахар, 300 – 350 г;
- масло сливочное, 100 г;
- вода, 100 мл;
- кардамон, щепотка.
Процесс приготовления
В кастрюльке с толстым дном смешиваем воду и сахар, доводим массу до кипения, уменьшаем огонь и варим в течение 5 минут, перемешивая.
Добавляем сливочное масло и размешиваем массу до полной однородности.
Сухое молоко и какао соединяем и превращаем в однородную сухую смесь.
Вливаем в сухие ингредиенты сироп и начинаем перемешивать.
Совет: сейчас вы можете еще добавить самые разные специи, кроме кардамона: ваниль, корица, цедра цитрусовых и т.д. Все по вкусу.
Отправляем массу в холодильник на 40 минут.
Формируем трюфели руками и обваливаем их в какао.
Если вы делаете праздничный вариант, можно воспользоваться формочками и разложить еще теплую массу в силиконовые формочки, поставить их в холодильник. Вынимаем из формочек, а потом присыпать какао или корицей, смешанной с сахарной пудрой.
Также еще можно класть внутрь конфеты миндальный орешек или арахис, любой другой наполнитель.
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