Изумрудная сырая аджика на зиму. Не аджика, а сокровище

Изумрудная сырая аджика, на зиму — вкусная и ароматная закуска к любому блюду.
Изумрудная сырая аджика на зиму: ингредиенты
- Зелёный болгарский перец — 1,5 кг. (полтора килограмма)
- Чеснок — 3 г. (три головки)
- Острый перец — 2 шт. (две штуки)
- Сахар — 100 гр. (сто грамм)
- Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Винный уксус или 9% — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
Способ приготовления:
- Перец нарежьте на куски, затем пропустите через мясорубку вместе острым перцем и чесноком.
- Затем добавьте соль, сахар, уксус и перемешайте.
- Оставьте около получаса при комнатной температуре, периодически помешивая.
- Аджику переложите в чистые банки, закройте крышками и уберите в холодильник.
Изумрудная сырая аджика на зиму — прекрасно сочетается с мясом и рыбой
Приятного аппетита!
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