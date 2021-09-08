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Изумрудная сырая аджика на зиму. Не аджика, а сокровище

Изумрудная сырая аджика,  на зиму — вкусная и ароматная закуска к любому блюду.

Изумрудная сырая аджика на зиму: ингредиенты

Изумрудная сырая аджика на зиму

  1. Зелёный болгарский перец — 1,5 кг. (полтора килограмма)
  2. Чеснок — 3 г. (три головки)
  3. Острый перец — 2 шт. (две штуки)
  4. Сахар — 100 гр. (сто грамм)
  5. Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
  6. Винный уксус или 9% — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)

Способ приготовления:

  • Перец нарежьте на куски, затем пропустите через мясорубку вместе острым перцем и чесноком.
  • Затем добавьте соль, сахар, уксус и перемешайте.
  • Оставьте около получаса при комнатной температуре, периодически помешивая.
  • Аджику переложите в чистые банки, закройте крышками и уберите в холодильник.

Изумрудная сырая аджика на зиму — прекрасно сочетается с мясом и рыбой

Изумрудная сырая аджика на зиму. Не аджика, а сокровище 2

Приятного аппетита!

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