Готовлю минтай новым способом. Получается сытно и вкусно

Для этого блюда вы можете взять любую рыбу, она точно получится очень вкусной, нежной и сочной. Из овощей вы можете брать не только помидоры, но и кабачки, баклажаны. На весь процесс готовки вы потратите всего 30 минут.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе минтая, 500 г;

помидоры, 3 шт;

лук, 1 шт;

лаваш, 2 шт;

сыр, 100 г;

сметана, 200 г;

желтки, 2 шт;

горчица острая, 1 ч,л;

масло растительное, 2 ст.л;

перец, соль.

Процесс приготовления

Филе очищаем от костей.

Лук мелко режем и обжариваем на растительном масле.

Желтки смешиваем с горчицей и сметаной до однородности.

Всыпаем в соус остывший обжаренный лук, по вкусу солим и перчим.

Филе режем порционными кусочками, окунаем их в соус и оставляем мариноваться.

Каждый лист лаваша режем на 4 части, помидоры режем кружочками.

Совет: овощи вы можете брать любые и заменять ими помидоры.

Выкладываем на лист лаваша 3 кружочка помидора, поливаем их соусом, кладем на них кусок рыбы и заворачиваем лаваш трубочкой, чтобы все края лаваша были подвернуты.

Выкладываем трубочки с рыбой внутри на противень, поливаем их остатками соуса и посыпаем тертым сыром.

Духовку разогреваем до 200 градусов и запекаем около 25 минут.

Я еще иногда добавляю чеснок, розмарин и базилик, также вы можете добавить и разные уже обжаренные овощи внутрь лаваша к рыбе.