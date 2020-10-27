Готовлю минтай новым способом. Получается сытно и вкусно

Для этого блюда вы можете взять любую рыбу, она точно получится очень вкусной, нежной и сочной. Из овощей вы можете брать не только помидоры, но и кабачки, баклажаны. На весь процесс готовки вы потратите всего 30 минут.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- филе минтая, 500 г;
- помидоры, 3 шт;
- лук, 1 шт;
- лаваш, 2 шт;
- сыр, 100 г;
- сметана, 200 г;
- желтки, 2 шт;
- горчица острая, 1 ч,л;
- масло растительное, 2 ст.л;
- перец, соль.
Процесс приготовления
Филе очищаем от костей.
Лук мелко режем и обжариваем на растительном масле.
Желтки смешиваем с горчицей и сметаной до однородности.
Всыпаем в соус остывший обжаренный лук, по вкусу солим и перчим.
Филе режем порционными кусочками, окунаем их в соус и оставляем мариноваться.
Каждый лист лаваша режем на 4 части, помидоры режем кружочками.
Совет: овощи вы можете брать любые и заменять ими помидоры.
Выкладываем на лист лаваша 3 кружочка помидора, поливаем их соусом, кладем на них кусок рыбы и заворачиваем лаваш трубочкой, чтобы все края лаваша были подвернуты.
Выкладываем трубочки с рыбой внутри на противень, поливаем их остатками соуса и посыпаем тертым сыром.
Духовку разогреваем до 200 градусов и запекаем около 25 минут.
Я еще иногда добавляю чеснок, розмарин и базилик, также вы можете добавить и разные уже обжаренные овощи внутрь лаваша к рыбе.
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