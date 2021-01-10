Голубцы из молодой капусты: нежные листочки капусты просто созданы для этого блюда

Голубцы из молодой капусты получаются очень вкусными, нежными, сочными. Они будут таять у вас во рту. А в фарш мы будем добавлять помидоры и цукини! Да, вот так необычно, но получится вкусно!

Голубцы из молодой капусты: ингредиенты

300 (триста) гр – говядины 1 (одна) шт – белокочанной капусты 100 (сто) гр – риса 300 (триста) гр – куриного филе 1 (одна) шт – моркови 1 (одна) шт – помидор 100 (сто) гр – цукини 1 (один) ст – томатного сока 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла 100 (сто) мл – подсолнечного масла Пол пучка – укропа Пол пучка – зеленого лука Пол пучка – петрушки Черный молотый перец и соль по вкусу

Голубцы из молодой капусты: рецепт

Рис отварите до полуготового состояния

Куриное филе и говядину перекрутите через мясорубку и перемешайте тщательно

У капусты вырежьте кочерыжку. Капусту поместите в кипящую воду. Варите, пока верхние листья не смягчатся. Разберите кочан на листья

В фарш добавьте рис, тертый цукини, нарезанный помидор, измельченную зелень. Посолите, поперчите

Капустный лист нарежьте на три части. И на каждую часть выложите начинку. Сверните голубцы

В глубокой сковороде разогрейте масло подсолнечное. Добавьте туда натертую морковь и кусок сливочного масла. Слегка обжарьте

Голубцы затем выложите. Залейте водой и томатным соком, полностью покрыв голубцы. Тушите полчаса, прикрыв их блюдом и крышкой

Голубцы из молодой капусты готовы: Видео

Обязательно возьмите этот замечательный рецепт на заметку! Подавать со сметаной или же горчицей! На здоровье!