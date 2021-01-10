Голубцы из молодой капусты: нежные листочки капусты просто созданы для этого блюда

Голубцы из молодой капусты получаются очень вкусными, нежными, сочными. Они будут таять у вас во рту. А в фарш мы будем добавлять помидоры и цукини! Да, вот так необычно, но получится вкусно!
Голубцы из молодой капусты: ингредиенты
- 300 (триста) гр – говядины
- 1 (одна) шт – белокочанной капусты
- 100 (сто) гр – риса
- 300 (триста) гр – куриного филе
- 1 (одна) шт – моркови
- 1 (одна) шт – помидор
- 100 (сто) гр – цукини
- 1 (один) ст – томатного сока
- 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
- 100 (сто) мл – подсолнечного масла
- Пол пучка – укропа
- Пол пучка – зеленого лука
- Пол пучка – петрушки
- Черный молотый перец и соль по вкусу
Голубцы из молодой капусты: рецепт
- Рис отварите до полуготового состояния
- Куриное филе и говядину перекрутите через мясорубку и перемешайте тщательно
- У капусты вырежьте кочерыжку. Капусту поместите в кипящую воду. Варите, пока верхние листья не смягчатся. Разберите кочан на листья
- В фарш добавьте рис, тертый цукини, нарезанный помидор, измельченную зелень. Посолите, поперчите
- Капустный лист нарежьте на три части. И на каждую часть выложите начинку. Сверните голубцы
- В глубокой сковороде разогрейте масло подсолнечное. Добавьте туда натертую морковь и кусок сливочного масла. Слегка обжарьте
- Голубцы затем выложите. Залейте водой и томатным соком, полностью покрыв голубцы. Тушите полчаса, прикрыв их блюдом и крышкой
Голубцы из молодой капусты готовы: Видео
Обязательно возьмите этот замечательный рецепт на заметку! Подавать со сметаной или же горчицей! На здоровье!
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