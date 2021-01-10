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Голубцы из молодой капусты: нежные листочки капусты просто созданы для этого блюда

Голубцы из молодой капусты получаются очень вкусными, нежными, сочными. Они будут таять у вас во рту. А в фарш мы будем добавлять помидоры и цукини! Да, вот так необычно, но получится вкусно!

Голубцы из молодой капусты: ингредиенты

Голубцы из молодой капусты

  1. 300 (триста) гр – говядины
  2. 1 (одна) шт – белокочанной капусты
  3. 100 (сто) гр – риса
  4. 300 (триста) гр – куриного филе
  5. 1 (одна) шт – моркови
  6. 1 (одна) шт – помидор
  7. 100 (сто) гр – цукини
  8. 1 (один) ст – томатного сока
  9. 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
  10. 100 (сто) мл – подсолнечного масла
  11. Пол пучка – укропа
  12. Пол пучка – зеленого лука
  13. Пол пучка – петрушки
  14. Черный молотый перец и соль по вкусу

Голубцы из молодой капусты: рецепт

Голубцы из молодой капусты

  • Рис отварите до полуготового состояния
  • Куриное филе и говядину перекрутите через мясорубку и перемешайте тщательно
  • У капусты вырежьте кочерыжку. Капусту поместите в кипящую воду. Варите, пока верхние листья не смягчатся. Разберите кочан на листья
  • В фарш добавьте рис, тертый цукини, нарезанный помидор, измельченную зелень. Посолите, поперчите
  • Капустный лист нарежьте на три части. И на каждую часть выложите начинку. Сверните голубцы
  • В глубокой сковороде разогрейте масло подсолнечное. Добавьте туда натертую морковь и кусок сливочного масла. Слегка обжарьте
  • Голубцы затем выложите. Залейте водой и томатным соком, полностью покрыв голубцы. Тушите полчаса, прикрыв их блюдом и крышкой

Голубцы из молодой капусты готовы: Видео


Обязательно возьмите этот замечательный рецепт на заметку! Подавать со сметаной или же горчицей! На здоровье!

Голубцы из молодой капусты

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