Лучший паштет, который сделает даже ребенок

Простой печеночный паштет, в который вы можете добавлять самые разные специи и каждый раз получать паштет с разным вкусом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- печень куриная, 600 г;
- лук и морковь по 100 г;
- масло сливочное, 80 г;
- сливки, 200 мл;
- соль, перец, зелень, специи,
Процесс приготовления
Печень очищаем от всего лишнего, промываем и даем стечь воде.
Можно порезать кусочками.
Лук и морковь режем мелко или морковь натираем на терке.
Обжариваем на растительном масле лук до полуготовности и добавляем морковь, тушим все до готовности.
Наливайте немного воды и протушите от 5 до 10 минут до испарения воды. Перемешиваем овощи.
Обжариваем печень на растительном масле до румяной корочки на среднем огне.
Добавляем кусочек сливочного масла и уменьшаем огонь до минимума. Томим печень.
Совет: не доводим до коричневого цвета сливочное масло – будет прогорклый вкус.
Вливаем сливки – любой жирности и тушим минуты 3 – 4.
Перекладываем в блендер, солим и измельчаем до паштета, перчим.
Пробуем на соль и если мало, добавляем.
Выкладываем в емкость, остужаем и ставим в холодильник на пару часов.
Вот и все, такой вкусный и ароматный паштет уже готов. Вы можете еще добавлять в паштет любые добавки и специи.
Чтобы паштет дольше хранился, вы можете залить растопленным сливочным маслом.
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