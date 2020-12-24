Лучший паштет, который сделает даже ребенок

Простой печеночный паштет, в который вы можете добавлять самые разные специи и каждый раз получать паштет с разным вкусом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

печень куриная, 600 г;

лук и морковь по 100 г;

масло сливочное, 80 г;

сливки, 200 мл;

соль, перец, зелень, специи,

Процесс приготовления

Печень очищаем от всего лишнего, промываем и даем стечь воде.

Можно порезать кусочками.

Лук и морковь режем мелко или морковь натираем на терке.

Обжариваем на растительном масле лук до полуготовности и добавляем морковь, тушим все до готовности.

Наливайте немного воды и протушите от 5 до 10 минут до испарения воды. Перемешиваем овощи.

Обжариваем печень на растительном масле до румяной корочки на среднем огне.

Добавляем кусочек сливочного масла и уменьшаем огонь до минимума. Томим печень.

Совет: не доводим до коричневого цвета сливочное масло – будет прогорклый вкус.

Вливаем сливки – любой жирности и тушим минуты 3 – 4.

Перекладываем в блендер, солим и измельчаем до паштета, перчим.

Пробуем на соль и если мало, добавляем.

Выкладываем в емкость, остужаем и ставим в холодильник на пару часов.

Вот и все, такой вкусный и ароматный паштет уже готов. Вы можете еще добавлять в паштет любые добавки и специи.

Чтобы паштет дольше хранился, вы можете залить растопленным сливочным маслом.