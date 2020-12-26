Узбечка подсказала, как сделать начинку для пирожка вкусной. Мои 4 беспроигрышные начинки для пирожков

Не только от теста, но и от начинки, зависит вкус пирожков. Если вы удачно подобрали начинку, тогда и пирожки будут мягкими и вкусными.

Яблочная начинка

Первая, яблочная начинка готовится очень просто: берем яблоки по своему вкусу, трем на крупной терке и смешиваем с сахаром. Перекладываем начинку в сито, чтобы стек сок и все. Можно делать пирожки. По вкусу вы можете еще добавить к яблокам корицу или измельченные грецкие орехи.

Сок используйте по назначению – просто выпейте.

Начинка из капусты с яйцом

Капусту мелко и тонко шинкуем, тушим на небольшом количестве растительного масла, Почти перед окончанием, солим и перчим, добавляем зелень.

Яйца отвариваем, остужаем и режем мелким кубиком.

Смешиваем капусту с яйцами, солим и перчим по вкусу, готовим пирожки.

Начинка рисовая с яйцом

Отвариваем яйца и рис отдельно. Остужаем, яйца трем на крупной терке или мелко режем, смешиваем с рисом, зеленым луком, укропом, сливочным маслом. Чтобы было вкусно, риса и яиц берите в равных частях. Если вам нравится соевый соус в рисе, тогда вместо соли используйте его.

Начинка – пицца

Начинка может быть самой разной: просто берите все то, что вы используете для пиццы. К примеру, я использую ветчину, сыр и яйца, можно колбасу, сосиски, картофель.

Все продукты можно тереть на терке или мелко порезать.

Начинка картофельная

Одна из самых простых и вкусных: смешиваем картофельное пюре с чем угодно, от просто сливочного масла, до обжаренного лука, зелени, грибов, фарша и т.д. Отвар не выливайте – на нем можно сделать прекрасное тесто для пирожков, которое долго будет свежим и пышным.