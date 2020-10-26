Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Вкусней чем пирожки! Мягкие и нежные трубочки с мясом

Трубочки получаются очень мягкими и нежными с вкусной, рисово-мясной начинкой. Но вы можете их сделать и с грибами и с творогом и с любым другим наполнителем по своему вкусу.

Для приготовления теста вам потребуются такие ингредиенты:

  • вода и масло растительное по 250 мл;
  • соль, 0.5 ч.л;
  • мука, 450 г.

Для приготовления начинки возьмите:

  • рис отварной, 100 г;
  • яйца, 3 – 4 шт;
  • лук, 1 шт;
  • лук зеленый, пучок;
  • мясо отварное, 350 г;
  • соль, перец.

Процесс приготовления

Смешиваем растительное масло и воду, соль, всыпаем муку частями.

Совет: мука разная, поэтому у вас может получиться больше или меньше муки, просто смотрите по тесту, оно должно быть эластичным и мягким.

Вымешиваем хорошо тесто, оно совсем липнуть не будет за счет масла. Накрываем пленкой и оставляем.

Отвариваем яйца, рис и мясо.

Режем мелко лук и пассируем с солью и перцем на растительном масле.

Яйца мелко режем, зеленый лук или укроп и петрушку мелко режем.

Смешиваем рис с яйцами, зеленым луком и зеленью. Солим и перчим – это одна начинка.

Для второй начинки отварное мясо измельчаем мясорубкой и смешиваем с обжаренным луком. Пробуем на соль и добавляем перец, можно чеснок. Это вторая начинка.

Тесто обминаем и делим на 3 части и потом все делим на 30 шариков.

Раскатываем колобок в прямоугольный пласт, выкладываем начинку, сворачиваем в трубочку, подбирая тесто с краев. Чтобы трубочка была полностью закрытой.

Вкусней чем пирожки! Мягкие и нежные трубочки с мясом

Выкладываем трубочки с начинкой на противень, застеленный пергаментом.

Вкусней чем пирожки! Мягкие и нежные трубочки с мясом

Выпекаем в духовке при 180 градусах до румяности.

Вкусней чем пирожки! Мягкие и нежные трубочки с мясом

Вы можете не все запекать, а отправьте в морозильную камеру. Когда захотите их выпечь, вынимаем из морозилки, пусть 10 минут полежат на столе, потом на противень и в духовку.

Подаем со сметаной и соусами из сметаны, чеснока и зелени.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх