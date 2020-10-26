Вкусней чем пирожки! Мягкие и нежные трубочки с мясом

Трубочки получаются очень мягкими и нежными с вкусной, рисово-мясной начинкой. Но вы можете их сделать и с грибами и с творогом и с любым другим наполнителем по своему вкусу.

Для приготовления теста вам потребуются такие ингредиенты:

вода и масло растительное по 250 мл;

соль, 0.5 ч.л;

мука, 450 г.

Для приготовления начинки возьмите:

рис отварной, 100 г;

яйца, 3 – 4 шт;

лук, 1 шт;

лук зеленый, пучок;

мясо отварное, 350 г;

соль, перец.

Процесс приготовления

Смешиваем растительное масло и воду, соль, всыпаем муку частями.

Совет: мука разная, поэтому у вас может получиться больше или меньше муки, просто смотрите по тесту, оно должно быть эластичным и мягким.

Вымешиваем хорошо тесто, оно совсем липнуть не будет за счет масла. Накрываем пленкой и оставляем.

Отвариваем яйца, рис и мясо.

Режем мелко лук и пассируем с солью и перцем на растительном масле.

Яйца мелко режем, зеленый лук или укроп и петрушку мелко режем.

Смешиваем рис с яйцами, зеленым луком и зеленью. Солим и перчим – это одна начинка.

Для второй начинки отварное мясо измельчаем мясорубкой и смешиваем с обжаренным луком. Пробуем на соль и добавляем перец, можно чеснок. Это вторая начинка.

Тесто обминаем и делим на 3 части и потом все делим на 30 шариков.

Раскатываем колобок в прямоугольный пласт, выкладываем начинку, сворачиваем в трубочку, подбирая тесто с краев. Чтобы трубочка была полностью закрытой.

Выкладываем трубочки с начинкой на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем в духовке при 180 градусах до румяности.

Вы можете не все запекать, а отправьте в морозильную камеру. Когда захотите их выпечь, вынимаем из морозилки, пусть 10 минут полежат на столе, потом на противень и в духовку.

Подаем со сметаной и соусами из сметаны, чеснока и зелени.