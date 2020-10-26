Вкусней чем пирожки! Мягкие и нежные трубочки с мясом

Трубочки получаются очень мягкими и нежными с вкусной, рисово-мясной начинкой. Но вы можете их сделать и с грибами и с творогом и с любым другим наполнителем по своему вкусу.
Для приготовления теста вам потребуются такие ингредиенты:
- вода и масло растительное по 250 мл;
- соль, 0.5 ч.л;
- мука, 450 г.
Для приготовления начинки возьмите:
- рис отварной, 100 г;
- яйца, 3 – 4 шт;
- лук, 1 шт;
- лук зеленый, пучок;
- мясо отварное, 350 г;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Смешиваем растительное масло и воду, соль, всыпаем муку частями.
Совет: мука разная, поэтому у вас может получиться больше или меньше муки, просто смотрите по тесту, оно должно быть эластичным и мягким.
Вымешиваем хорошо тесто, оно совсем липнуть не будет за счет масла. Накрываем пленкой и оставляем.
Отвариваем яйца, рис и мясо.
Режем мелко лук и пассируем с солью и перцем на растительном масле.
Яйца мелко режем, зеленый лук или укроп и петрушку мелко режем.
Смешиваем рис с яйцами, зеленым луком и зеленью. Солим и перчим – это одна начинка.
Для второй начинки отварное мясо измельчаем мясорубкой и смешиваем с обжаренным луком. Пробуем на соль и добавляем перец, можно чеснок. Это вторая начинка.
Тесто обминаем и делим на 3 части и потом все делим на 30 шариков.
Раскатываем колобок в прямоугольный пласт, выкладываем начинку, сворачиваем в трубочку, подбирая тесто с краев. Чтобы трубочка была полностью закрытой.
Выкладываем трубочки с начинкой на противень, застеленный пергаментом.
Выпекаем в духовке при 180 градусах до румяности.
Вы можете не все запекать, а отправьте в морозильную камеру. Когда захотите их выпечь, вынимаем из морозилки, пусть 10 минут полежат на столе, потом на противень и в духовку.
Подаем со сметаной и соусами из сметаны, чеснока и зелени.
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