Не найдешь, наверное, ни одного человека, не любящего вкусную ароматную колбасу! Сегодня у нас домашняя колбаса на скорую руку.
Домашняя колбаса на скорую руку
А с другой стороны мало найдется людей, которые хоть раз не сказали что-нибудь типа: «Да ну его, колбасу есть – неизвестно еще из чего ее делали!».
Парадокс, однако! Как говорил известный герой анекдотов с Крайнего Севера.
Ну и значит, чтобы не было таких парадоксов, лучше готовить колбаску дома!
Лучшая колбаса – это колбаса домашнего приготовления.
Итак, готовить дома колбасу, на самом деле совсем не сложно, а результат получается просто объедение!
Домашняя колбаса: Ингредиенты
- Филе курицы (ляжка, грудка) – 1 кг
- Сало свиное (по желанию) – 100 г
- Чеснок – 3 зубчика
- Черный душистый перец – 6-7 горошин
- Лавровый лист – 1 шт.
- Крахмал (осла) – 2 столовые ложки
- Мука – 2 столовые ложки
- Яичные белки – от 2 яиц
- Молоко 50-70 мл
- Соль, острый перец (по желанию)
Приготовление домашней колбасы на скорую руку
- Куриное филе тщательно вымыть и обсушить салфетками. Измельчить в блендере или кухонном комбайне до состояния однообразной пасты.
- Смешать муку и крахмал. Налить молоко и белки яиц, перемешать до однородности. Туда же добавить измельченные зубчики чеснока, перетертый лавровый лист и душистый перец.
- Смешать перемолотое куриное филе с подготовленной смесью ингредиентов. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить нарезанное мелкими кубиками сало.
- Вымесить фарш и сформировать колбасу в пищевом пластиковом пакете. Перевязать концы пакета так, чтобы фарш был плотно набит в пластиковом пакете.
- Положить пакет в кипящую воду и варить на медленном огне часа полтора. После этого, вынуть пакет из воды и дать ему остыть.
Разрезать упаковку и наслаждаться вкусом колбасы.
Домашняя колбаса на скорую руку: Видео
Хранить колбасу можно в холодильнике, только это вряд ли понадобится – съедят-с!
Домашняя колбаса на скорую руку - На Кухне
Не найдешь, наверное, ни одного человека, не любящего вкусную ароматную колбасу! Сегодня у нас домашняя колбаса на скорую руку.
Время подготовки: PT
Время готовки: PT
Общее время: PT
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