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Домашняя колбаса на скорую руку

Не найдешь, наверное, ни одного человека, не любящего вкусную ароматную колбасу! Сегодня у нас домашняя колбаса на скорую руку.

Домашняя колбаса на скорую руку

А с другой стороны мало найдется людей, которые хоть раз не сказали что-нибудь типа: «Да ну его, колбасу есть – неизвестно еще из чего ее делали!».

Парадокс, однако! Как говорил известный герой анекдотов с Крайнего Севера.

Ну и значит, чтобы не было таких парадоксов, лучше готовить колбаску дома!

Лучшая колбаса – это колбаса домашнего приготовления.

Итак, готовить дома колбасу, на самом деле совсем не сложно, а результат получается просто объедение!

Домашняя колбаса на скорую руку

Домашняя колбаса: Ингредиенты

  • Филе курицы (ляжка, грудка) – 1 кг
  • Сало свиное (по желанию) – 100 г
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Черный душистый перец – 6-7 горошин
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Крахмал (осла) – 2 столовые ложки
  • Мука – 2 столовые ложки
  • Яичные белки – от 2 яиц
  • Молоко 50-70 мл
  • Соль, острый перец (по желанию)

Приготовление домашней колбасы на скорую руку

  • Куриное филе тщательно вымыть и обсушить салфетками. Измельчить в блендере или кухонном комбайне до состояния однообразной пасты.
  • Смешать муку и крахмал. Налить молоко и белки яиц, перемешать до однородности. Туда же добавить измельченные зубчики чеснока, перетертый лавровый лист и душистый перец.
  • Смешать перемолотое куриное филе с подготовленной смесью ингредиентов. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить нарезанное мелкими кубиками сало.

Домашняя колбаса на скорую руку

  • Вымесить фарш и сформировать колбасу в пищевом пластиковом пакете. Перевязать концы пакета так, чтобы фарш был плотно набит в пластиковом пакете.
  • Положить пакет в кипящую воду и варить на медленном огне часа полтора. После этого, вынуть пакет из воды и дать ему остыть.

Разрезать упаковку и наслаждаться вкусом колбасы.

Домашняя колбаса на скорую руку: Видео

Хранить колбасу можно в холодильнике, только это вряд ли понадобится – съедят-с!

Домашняя колбаса на скорую руку - На Кухне

Не найдешь, наверное, ни одного человека, не любящего вкусную ароматную колбасу! Сегодня у нас домашняя колбаса на скорую руку.

Время подготовки: PT

Время готовки: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

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