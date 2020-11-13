Не найдешь, наверное, ни одного человека, не любящего вкусную ароматную колбасу! Сегодня у нас домашняя колбаса на скорую руку.

Домашняя колбаса на скорую руку

А с другой стороны мало найдется людей, которые хоть раз не сказали что-нибудь типа: «Да ну его, колбасу есть – неизвестно еще из чего ее делали!».

Парадокс, однако! Как говорил известный герой анекдотов с Крайнего Севера.

Ну и значит, чтобы не было таких парадоксов, лучше готовить колбаску дома!

Лучшая колбаса – это колбаса домашнего приготовления.

Итак, готовить дома колбасу, на самом деле совсем не сложно, а результат получается просто объедение!

Домашняя колбаса: Ингредиенты

Филе курицы (ляжка, грудка) – 1 кг

Сало свиное (по желанию) – 100 г

Чеснок – 3 зубчика

Черный душистый перец – 6-7 горошин

Лавровый лист – 1 шт.

Крахмал (осла) – 2 столовые ложки

Мука – 2 столовые ложки

Яичные белки – от 2 яиц

Молоко 50-70 мл

Соль, острый перец (по желанию)

Приготовление домашней колбасы на скорую руку

Куриное филе тщательно вымыть и обсушить салфетками. Измельчить в блендере или кухонном комбайне до состояния однообразной пасты.

Смешать муку и крахмал. Налить молоко и белки яиц, перемешать до однородности. Туда же добавить измельченные зубчики чеснока, перетертый лавровый лист и душистый перец.

Смешать перемолотое куриное филе с подготовленной смесью ингредиентов. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить нарезанное мелкими кубиками сало.

Вымесить фарш и сформировать колбасу в пищевом пластиковом пакете. Перевязать концы пакета так, чтобы фарш был плотно набит в пластиковом пакете.

Положить пакет в кипящую воду и варить на медленном огне часа полтора. После этого, вынуть пакет из воды и дать ему остыть.

Разрезать упаковку и наслаждаться вкусом колбасы.

Домашняя колбаса на скорую руку: Видео

Хранить колбасу можно в холодильнике, только это вряд ли понадобится – съедят-с!