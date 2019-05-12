Сырные бомбочки. Любители сыра просто обомлеют от вкуса

Ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто

120 гр. сыра чеддер нарезанный кубиками (можно взять любимый твердый сыр)

⅓ чашки сыра пармезан

3 столовые ложки размягченного сливочного масла

1 зубчик чеснока, измельченный

2 чайные ложки сушеной петрушки

Приготовление:

Тесто раскатываем в пласт и вырезаем стаканом круги.

Кладем в каждый круг по кусочку сыра, плотно оборачиваем тесто вокруг него и защипываем со всех сторон.

Прокручиваем между ладоней, чтобы придать форму шарика.

Сливочное масло смешиваем с чесноком и растапливаем его в микроволновке или на водяной бане.

Отдельно смешиваем рубленную петрушку и тертый сыр пармезан.

Опускаем каждый шарик теста в смесь масла, а затем обваливаем в смеси из сыра.

Выкладываем шарики на противень застеленный пергаментом.

Выпекаем при 190 С в течение 10-12 минут до румяности.