Скатерть-Самобранка

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Сырные бомбочки. Любители сыра просто обомлеют от вкуса

Вкуснятина!

Сырные бомбочки. Любители сыра просто обомлеют от вкуса

Ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто
120 гр. сыра чеддер нарезанный кубиками (можно взять любимый твердый сыр)
⅓ чашки сыра пармезан
3 столовые ложки размягченного сливочного масла
1 зубчик чеснока, измельченный
2 чайные ложки сушеной петрушки

Приготовление:

Тесто раскатываем в пласт и вырезаем стаканом круги.

Кладем в каждый круг по кусочку сыра, плотно оборачиваем тесто вокруг него и защипываем со всех сторон.

Прокручиваем между ладоней, чтобы придать форму шарика.

Сливочное масло смешиваем с чесноком и растапливаем его в микроволновке или на водяной бане.

Отдельно смешиваем рубленную петрушку и тертый сыр пармезан.

Опускаем каждый шарик теста в смесь масла, а затем обваливаем в смеси из сыра.

Выкладываем шарики на противень застеленный пергаментом.

Выпекаем при 190 С в течение 10-12 минут до румяности.

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