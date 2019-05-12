Сырные бомбочки. Любители сыра просто обомлеют от вкуса

Вкуснятина!
Ингредиенты:
слоеное бездрожжевое тесто
120 гр. сыра чеддер нарезанный кубиками (можно взять любимый твердый сыр)
⅓ чашки сыра пармезан
3 столовые ложки размягченного сливочного масла
1 зубчик чеснока, измельченный
2 чайные ложки сушеной петрушки
Приготовление:
Тесто раскатываем в пласт и вырезаем стаканом круги.
Кладем в каждый круг по кусочку сыра, плотно оборачиваем тесто вокруг него и защипываем со всех сторон.
Прокручиваем между ладоней, чтобы придать форму шарика.
Сливочное масло смешиваем с чесноком и растапливаем его в микроволновке или на водяной бане.
Отдельно смешиваем рубленную петрушку и тертый сыр пармезан.
Опускаем каждый шарик теста в смесь масла, а затем обваливаем в смеси из сыра.
Выкладываем шарики на противень застеленный пергаментом.
Выпекаем при 190 С в течение 10-12 минут до румяности.
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