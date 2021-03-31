Что лежит в холодильнике у простой одинокой пенсионерки, и как у неё дома, сфоткала в гостях

Поехали с мужем навестить дальнюю родственницу в небольшой посёлок. Моя бабушка попросила срочно помочь ей кран в ванной починить.

Тётя Люба живёт одна в однокомнатной квартире. Ей 73 года. Иногда дочь с сыном приезжают из города, но очень редко, раз в полтора-два месяца. Дочь была недели две назад, а сын уже месяц не приезжал. Они много работают, устают — им некогда.

Муж поменял гусак, который привёз с собой, и я сфотографировала ванну тёти Любы. Да, тут нужен ремонт. Или просто, хотя бы отмыть хорошо ванную комнату.

фото автора, вот такая была ванна

В квартире стоит стенка советских времён, старый диван и телевизор. На полу и диване ковры. Кстати, на кухне и в прихожей — тоже. Любят пожилые люди эти атрибуты советской эпохи. И что нас удивило, компьютер. Тётя Люба сказала, что сын год назад привёз внуку, он летом погостить приезжает.

Я спросила, а где он спит? Да на диване, махнула тётя Люба рукой, а я на кресле — разложу и мне нормально. А внук растёт, ему много места надо.

Здесь недалеко есть озеро и лес. Внук купается и вместе они за ягодами ходят. Сказала заодно компьютер включить, посмотреть, работает ли. Говорит пол шваброй мыла, что-то там задела. Муж включил — всё работает.

фото автора, комната тёти Любы, когда я была маленькой — у моей бабушки была почти такая стенка

Мы привезли тёте Любе гостинцев и она позвала нас на кухню — пить чай. На кухне у неё ремонт, говорит сын год назад сделал. Она деньги накопила, он и сделал. Не сам, конечно. Вызывал кого-то. Обои все оторвали, плиту старую выбросили. Ей нравится — ярко и красиво. Стены наполовину зелёные, наполовину белые.

Она открыла холодильник достать масло, предложила нам, мы отказались, а я сфотографировала, что у тёти Любы в холодильнике. Он был почти пустой.

Кусок капусты, две моркови, два апельсина, немного сливочного масла, маленький пакет молока, творожный сырок вроде и ещё что-то в синем пакете. Может хлеб.

Большой пакет майонеза. Может дочь купила — оставила. А может баба Люба щи с ним ест. Спрашивать не стали, конечно. В кастрюльке не знаю, что было. Может каша или суп.

Потом тётя Люба похвасталась, что в морозилке у неё мясо. Морозилка вся заросла снегом, в ней лежала упаковка чего-то куриного и одна рыбина.

И вроде, замороженные овощи. Я сфоткала уже при ней, и сказала — напишу про тебя в интернете. Пиши — махнула тётя Люба рукой. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Хорошо, что вы приехали — кран починили.

фото автора

Я спросила, а в магазин когда ходили? Говорит, вот только была, сейчас дней десять не пойду. В магазин ходить — только деньги тратить. Значит ей эта курица и рыба на 10 дней.

Тётя Люба сказала, что пенсия у неё хорошая — почти 15 тысяч. Говорит, исполнится 80 лет и заживу…Должны сразу на много прибавить. Сейчас добавляют 5686 рублей, а через 5 лет может и 10 тысяч будет.

Лишь бы здоровье было. Ничё, говорит, живу потихоньку, на жизнь не жалуюсь, пенсии хватает. Спасибо государству. Экономлю, деньги с каждой пенсии откладываю и детям помогаю. Как приедут — денег им даю, то одному, то второму. Как тут не помочь? Они уже привыкли — за деньгами больше и едут.

Мы уехали уже вечером, я почистила ванну, муж подремонтировал диван. Тётя Люба переложила наши гостинцы в холодильник и он стал почти полный. Время прошло незаметно.

Приехали домой ночью, а в глазах стоит невысокая худенькая тётя Люба, у которой получается откладывать деньги с 15-ти тысяч, ещё и детям помогать.

Великие самоотверженные русские женщины, матери и бабушки. Низкий вам поклон.

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