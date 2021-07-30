Когда семья просит, что нибудь новенькое: вкусное блюдо на ужин или обед. Можно накормить целую семью с добавками

Вкусное и сытное блюдо из свинины и овощей. Готовится все просто и быстро, можно накормить целую семью с добавками.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свинина, 500 г;

лук, 1 шт;

картофель, 800 г;

морковь, 1 шт;

чеснок, 3 зубчика;

соль, перец, паприка, куркума.

Процесс приготовления

Свинину режем кусочками и обжариваем на растительном масле.

Солим и перчим, добавляем кубики лука и моркови, перемешиваем и тушим до готовности.

Совет: добавляйте любые специи, которые вы всегда используете для мясных блюд.

Когда все почти готово, заливаем кипящей водой и тушим под крышкой 40 минут на небольшом огне.

Для теста смешиваем яйцо, воду растительное масло, соль.

Вмешиваем постепенно муку и вымешиваем эластичное тесто. Накрываем его и оставляем на 15 минут.

Чтобы смазывать тесто можно смешать сухой чеснок с растительным маслом и паприкой.

К мясу добавляем кусочки картофеля, наливаем еще воды, чтобы покрыть все и тушим.

Тесто раскатываем в тонкий пласт, смазываем чесночной смесью и сворачиваем рулетом.

Режем его кусочками и бросаем в мясо с картофелем.

Варим до готовности теста и подаем к столу, посыпав рубленой зеленью.

Очень вкусное блюдо, в которое вы можете добавлять разные продукты по своему вкусу.