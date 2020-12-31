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Если хотите удивить гостей, готовьте такое мясо на новогодний стол. Просто, но очень вкусно

Мясо, запеченное в духовке с яблоками – это очень оригинально и вкусно. Такие отбивные получаются даже лучше, чем с ананасами – вкус яблока и его аромат, делает закуску очень изысканной, с кисло-сладкими нотками. Количество продуктов определяйте сами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • мясо любое;
  • сыр;
  • яблоки;
  • соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами, режем на ломти и отбиваем.

Солим, перчим, посыпаем разными специями.

Сыр трем на крупной терке.

Яблоки очищаем от кожуры и режем дольками.

Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем мясо.

Смазываем сметаной или майонезом, выкладываем яблочные дольки.

Запекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут.

Посыпаем сыром и допекаем, пока он не расплавится.

Если хотите удивить гостей, готовьте такое мясо на новогодний стол. Просто, но очень вкусно

При подаче вы можете посыпать свежей зеленью, добавить разные соусы. Отлично сочетается с разными гарнирами, просто зеленым горошком.

Если хотите удивить гостей, готовьте такое мясо на новогодний стол. Просто, но очень вкусно

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